حياة كريمة ببنى سويف.. تركيب أبراج الجهد المتوسط بمنطقة آثار قرية جبل النور

بنى سويف هانى فتحى

قال مدحت صلاح رئيس مدينة ببا جنوب محافظة بنى سويف، أنه يتم متابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة، في إطار تكليفات الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف الذى أكد على ضرورة الدفع بمنظومة العمل لتسريع معدلات الأداء؛ والانتهاء من كافة الأعمال في المواعيد المحددة، والتأكيد على رؤساء الوحدات المحلية بالتواجد الميداني ومتابعة الأعمال بمختلف القطاعات بالتنسيق مع الشركات المنفذة لتذليل العقبات.

وأضاف مدحت صلاح لـ"اليوم السابع"، أنه تم التنسيق مع الهيئة العامة للأثار وهندسة كهرباء ببا لتحديد مناطق تركيب أبراج الجهد المتوسط ومحولات الكهرباء بمنطقة آثار قرية جبل النور، ضمن المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة ببنى سويف.

وأضاف رئيس المدينة، أنه يتابع يوميا المشروعات التي يتم تنفيذها والوقوف على نسب التنفيذ ومتابعة آخر الأعمال والمستجدات على أرض الواقع بهدف تحسين مستوى خدمات البنية الأساسية والعمرانية والتي تتضمن مشروعات الصرف صحي ومياه الشرب وتبطين الترع وتأهيل المصارف وإنشاء مجمعات زراعية ومجمعات حكومية ومدارس ومكاتب بريد.