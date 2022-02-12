حياة كريمة بالأقصر.. منتدى شعبى للتوعية والتثقيف المالى بقرى أرمنت.. صور

الأقصر - أحمد مرعى

استكملت محافظة الأقصر، عملها فى دعم قرى المشروع القومى لمبادرة "حياة كريمة" في إطار توجيهات القيادة السياسية وتنفيذ المرحلة الثانية للمشروع القومي لتطوير الريف المصري برعاية رئيس الجمهورية، والتي تهدف إلى أحداث تغيير شامل ومتكامل التفاصيل لجميع قري الريف المصري وإحداث طفرة شاملة للبنية التحتية والخدمات الأساسية وأيضاً الارتقاء بجودة حياة المواطنين الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لخلق واقع جديد من التنمية الشاملة والمستدامة.

وفى هذا الصدد، نفذ بنك مصر منتدى التوعية والتثقيف المالي بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة أرمنت برئاسة العميد عبد الله عاشور، وتم تقديم لقاءات توعية وتثقيف مالي لجميع مواطني قرى ونجوع مركز أرمنت فى قري المحاميد والرزيقات والديمقراط والرياينة والسلام، حيث حضر المنتدى احمد العادلى مدير عام منطقة فروع جنوب الصعيد ببنك مصر، وأحمد عادل نائب أول مدير عام الشمول المالي، وفريق عمل بنك مصر فرع ارمنت وممثل الوحدة المحلية لمركز ومدينة ارمنت.

وقدم فريق عمل متخصص خدمات ومنتجات البنك والحلول الائتمانية لدفاع عجلة التنمية الشاملة والمستدامة لغرض تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر ،وكذا إصدار بطاقات ميزة الوطنية لسداد المدفوعات الحكومية في إطار الشمول المالي وذلك في محاضرات توعية معدة من قبل المعهد المصرفي المصري التابع للبنك المركزي المصري.

وكانت قد أعلنت محافظة الأقصر عن تفاصيل البرنامج التنفيذي للمبادرة الرئاسية لدعم وتطوير قري الريف المصري "حياة كريمة" لتطوير 1500 قرية حول مصر، حيث تم اختيار مركز ومدينة إسنا بعدد 9 وحدات محلية، و27 قرية و220 تابعا، ومركز ومدينة أرمنت بعدد 4 وحدات محلية و7 قرى تضم 94 تابع، وذلك بإجمالي المركزين من المواطنين 600 ألف نسمة.

وأكد المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، أنه شمل الحصاد لعام 2021 فى مبادرة حياة كريمة، تنفيذ 318 مشروع بتكلفة مالية تقريباً حوالى 9.9 مليار جنيه، ومبادرة سكن كريم بعدد منازل 3182 منزل بتكلفة حوالي 2.4 مليار جنية، كما أنه جارى الآن العمل بمشروعات مياه الشرب والصرف الصحى، ومشروعات الكهرباء، ومشروعات الغاز الطبيعى بإسنا، وجارى العمل بإنشاء 13 مجمع خدمى، وإنشاء وتطوير عدد 58 مركز شباب، وإنشاء عدد 40 مدرسة وصيانة 45 مدرسة وإنشاء كبارى على الترع والمصارف بعدد 21 كوبرى، مع تطوير كافة المرافق بالمركزين بنسبة تنفيذ كلية 24%.



منتدى للتوعية والتثقيف المالى بقرى المبادرة فى مدينة أرمنت (1)



منتدى للتوعية والتثقيف المالى بقرى المبادرة فى مدينة أرمنت (2)



منتدى للتوعية والتثقيف المالى بقرى المبادرة فى مدينة أرمنت (3)



منتدى للتوعية والتثقيف المالى بقرى المبادرة فى مدينة أرمنت (4)



منتدى للتوعية والتثقيف المالى بقرى المبادرة فى مدينة أرمنت (5)



منتدى للتوعية والتثقيف المالى بقرى المبادرة فى مدينة أرمنت (6)