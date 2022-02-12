اليوم السابع
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حملة لإزالة التعديات على النيل والمجارى المائية وأملاك الري فى سوهاج.. صور

السبت، 12 فبراير 2022 01:53 م
حملة لإزالة التعديات على النيل والمجارى المائية وأملاك الري فى سوهاج.. صور محافظ سوهاج يتابع ملف إزالة التعديات على النيل والمجاري المائية
سوهاج - محمود مقبول

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أعلن اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، عن إزالة 1075 حالة تعد على النيل، والمجاري المائية، وأملاك الري، بمساحة 122 ألفا و396 مترا مربعا على مستوى المحافظة حتى الآن، واستمرار الحملات الموسعة لإزالة كافة التعديات، بالتنسيق بين كافة الأجهزة التنفيذية، ومديرية الأمن، والإدارة المركزية للموارد المائية والري بسوهاج، وذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية الواضحة في هذا الشأن.

وأكد محافظ سوهاج أن التوجيهات الصادرة من القيادة السياسية بشأن التعديات على المجاري المائية جاري تنفيذها بكل حزم، موجها بالمتابعة المستمرة والتعامل الحاسم مع كافة التعديات؛ للحفاظ على المقدرات المائية، وحق الشعب.

ومن جانبه أوضح مجدي إبراهيم وكيل وزارة الموارد المائية والري بسوهاج، أن الإزالات شملت تنفيذ " 627 قرار إزالة بالإدارة العامة للري، بمساحة 34798 متر مربع، وعدد 103 قرار إزالة بالإدارة العامة للصرف، بمساحة 12715 متر مربع، وعدد 345 قرار إزالة بالإدارة العامة لحماية النيل، بمساحة 74883 متر مربع .

محافظ سوهاج يتابع ملف إزالة التعديات على النيل والمجاري المائية (1)
محافظ سوهاج يتابع ملف إزالة التعديات على النيل والمجاري المائية (1)

 

محافظ سوهاج يتابع ملف إزالة التعديات على النيل والمجاري المائية (2)
محافظ سوهاج يتابع ملف إزالة التعديات على النيل والمجاري المائية (2)

 

محافظ سوهاج يتابع ملف إزالة التعديات على النيل والمجاري المائية (3)
محافظ سوهاج يتابع ملف إزالة التعديات على النيل والمجاري المائية (3)

 

محافظ سوهاج يتابع ملف إزالة التعديات على النيل والمجاري المائية (4)
محافظ سوهاج يتابع ملف إزالة التعديات على النيل والمجاري المائية (4)

 

محافظ سوهاج يتابع ملف إزالة التعديات على النيل والمجاري المائية (5)
محافظ سوهاج يتابع ملف إزالة التعديات على النيل والمجاري المائية (5)

 

محافظ سوهاج يتابع ملف إزالة التعديات على النيل والمجاري المائية (6)
محافظ سوهاج يتابع ملف إزالة التعديات على النيل والمجاري المائية (6)

 

محافظ سوهاج يتابع ملف إزالة التعديات على النيل والمجاري المائية (7)
محافظ سوهاج يتابع ملف إزالة التعديات على النيل والمجاري المائية (7)

 

محافظ سوهاج يتابع ملف إزالة التعديات على النيل والمجاري المائية (8)
محافظ سوهاج يتابع ملف إزالة التعديات على النيل والمجاري المائية (8)

 


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