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حضرت المخدرات فغاب الوعي..شاب يقتل صديقه بسبب خلافات على البانجو بالإسماعيلية

السبت، 12 فبراير 2022 09:39 م
حضرت المخدرات فغاب الوعي..شاب يقتل صديقه بسبب خلافات على البانجو بالإسماعيلية إسعاف - أرشيفية
الإسماعيلية – السيد فلاح

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أقبل شاب على قتل صديقه، بعد أن نشبت بينهما خلافات على تجارة المواد المخدرة، في منطقة أبو عطوة التابعة لمركز ومدينة الإسماعيلية، حيث سدد له عدة طعنات في أنحاء متفرقة في جسده، أدت إلى وفاته، عقب نقلة إلى المستشفى لتلقى العلاج، بعد أن عثر عليه أحد المارة داخل مزرعة مانجو، وهو ينزف من الدماء.

تلقى اللواء منصور لاشين، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، إخطارًا من المقدم مروان الطحاوي، رئيس مباحث مركز الإسماعيلية، يفيد بقيام شاب يدعى "فارس"، 23 عامًا، بطعن صديقه محمود محمد وشهرتة "محمود خلولة" 23 عامًا، بعدة طعنات، بسبب خلافات على المواد المخدرة، وفر هاربًا، وعثر أحدى المارة على الضحية داخل أحدى مزارع المانجو، بعزبة الزغابة بمنطقة أبو عطوة التابعة لمركز ومدينة الإسماعيلية، وتم نقله إلى المستشفى لتلقى العلاج، لكنه لفظ أنفاسه الأخيرة، ونجح مباحث مركز شرطة الإسماعيلية في القبض على المتهم، وتحرر محضر بالواقعة، وجارى عرض المتهم على النيابة العامة، وأمرت النيابة العامة بتشريح الجثمان لمعرفة سبب الوفاة.

 

 


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