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حجز دعوى ابنة الفنان رشوان توفيق ضده لإلغاء توكيلين للحكم لجلسة 26 فبراير

السبت، 12 فبراير 2022 09:54 ص
حجز دعوى ابنة الفنان رشوان توفيق ضده لإلغاء توكيلين للحكم لجلسة 26 فبراير الفنان رشوان توفيق- أرشيفية
كتب: سليم على

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قررت الدائرة الثالثة مدني بمحكمة جنوب القاهرة اليوم السبت، حجز دعوى تطالب فيها ابنة الفنان رشوان توفيق بإلغاء التوكيلين الصادرين منها لوالدها، لجلسة 26 فبراير للحكم. 
 
وقال الدكتور مجدى مهران محامى الفنان رشوان توفيق، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إن آية رشوان توفيق، رفعت عددا من الدعاوى القضائية ضد والدها تمنعه من استخدام حقه، وتابع: "الفنان رشوان قام بتوزيع تركته وهو على قيد الحياة، وعندما عدل فيها لم ترتض ابنته آية، ولذلك رفعت دعوى قضائية رفض وبطلان إعادة القسمة".
 
وأضاف "مهران"، أن سبب إعادة قسمة الميراث هو خوفه من الله -عز وجل- واستشهد فى حديثه لما أنزله الله سبحانه وتعالى فى كتابه الكريم، "تلك حدود الله فلا تقربوها".
 
وكان وجه محامى الفنان القدير رشوان توفيق، مبادرة صلح إلى ابنة الفنان القدير آية، وطالبها بالرجوع إلى حضن أبيها وإنهاء تلك الدعاوى قائلا: "أبوكى مستنيكى”.
 
 
 

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