حبس المتهمين بقتل شاب عربى فى مسكن عمله بالعاشر من رمضان

وأقر المتهمين، فور ضبطهما، بارتكابهما لجريمتهما بقصد السرقة، وأرشدا عن المسروقات.

البداية كانت بتلقي الأجهزة الأمنية في مديرية أمن الشرقية، إخطارًا يفيد بتلقي قسم شرطة ثانٍ العاشر من رمضان بلاغ من شاب يعمل في أحد المراكز التجارية بدائرة قسم شرطة أول العاشر من رمضان، بالعثور على زميل له يحمل جنسية إحدى الدول العربية، يُدعى جلال محمد، في العشرينات من عمره، جثة هامدة داخل مسكن عملهما بنطاق قسم شرطة ثانٍ العاشر من رمضان.

وتبين وجود سكين مُدمم وآثار عنف في أحد أبواب الغرفة التي عُثر فيها على جثة المجني عليه، فضلًا عن بعثرة محتويات الغرفة.

وتوصلت التحريات إلى أن وراء ارتكاب الواقعة شابين اثنين، مُقيمان بدائرة قسم شرطة ثانٍ العاشر من رمضان، ولأحدهما معلومات جنائية، فيما تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، من ضبط المتهمين، وبمواجهتهما أقرا بما أسفرت عنه التحريات، وأنهما دلفا إلى المسكن بغرض السرقة لعلمهما سلفًا بعدم وجود أحد في المسكن المُشار إليه، وأن أحدهما قد استعان في سبيل ذلك بسيارة والده (ملاكي) فيما قفز الثاني إلى المسكن، وحين شعر المجني عليه بالجاني شرع في مقاومته، إلا أن الأخير أنهى حياته بطعنه نافذة في الصدر، وبالعرض على جهات التحقيق في مدينة العاشر من رمضان قررت حبسهما على ذمة التحقيقات.