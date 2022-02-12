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جنة الغوص فى الغردقة.. مواقع محمية الجزر الشمالية "الأشهر أنجش وأبو النحاس"

السبت، 12 فبراير 2022 02:00 ص
جنة الغوص فى الغردقة.. مواقع محمية الجزر الشمالية "الأشهر أنجش وأبو النحاس" مواقع الغوص بمحمية الجزر الشمالية بالغردقة
البحر الأحمر - عماد عرفة

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تضم شواطئ البحر الأحمر، أكثر من 60 موقع غطس مشهور ومعروف للسياح الذين يصلون خصيصا للغوص في أعماق البحر الأحمر، ويستمتعون بمشاهدة الكائنات البحرية المختلفة والنادرة وخاصة الشعاب المرجانية.   
 
من بين تلك المواقع المتواجدة بنطاق محمية الجزر الشمالية شمال البحر الأحمر وخاصة على شواطئ الغردقة وسفاجا، حيث تحتوي علي 14 موقعا للغوص اشهرها "أنجش، وأبو النحاس وشبرور سيول وسيول الكبير وسيول الصغير ، وكذلك شعاب العرق الكبير وأم جمعر وأبو نوقر والدير وشبرور أم جمعر وأبو جلاوة وكارلوس وشعاب الفنادير والفانوس، وترتل باى".
 
وكشف باحث بيئى بالبحر الأحمر، أن محميات الجزر الشمالية تتميز بوجود شعاب مرجانية مميزة، تصل أعمارها لملايين السنوات وتحتوى على أسماك الشعاب، وأسراب الدلافين التى يقصدها السياح خصيصا لمشاهدتها". 
 
 
أعماق البحر الأحمر
أعماق البحر الأحمر

الدلافين في الاعماق
الدلافين في الاعماق

جمال الطبيعة الخلابة بأعمال البحر الأحمر
جمال الطبيعة الخلابة بأعمال البحر الأحمر

كائنات بحرية فريدة بالبحر الأحمر
كائنات بحرية فريدة بالبحر الأحمر

 
 



 


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