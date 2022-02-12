جامعة كفر الشيخ: نستقبل 100 من طلاب جامعة الطفل ضمن مبادرة أطفال علماء المستقبل

كفر الشيخ- محمد سليمان

تستقبل جامعة كفر الشيخ، 100 طفل من المشتركين ببرنامج جامعة الطفل فى افتتاح المرحلتين الرابعة والخامسة لمشروع برنامج جامعة الطفل، غداً الأحد، الموافق 13 فبراير الحالى فى قاعة السيمنار بكلية التربية النوعية.

يأتي ذلك تحت رعاية الدكتور عبدالرازق دسوقى، رئيس الجامعة، والدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا، وبحضور الدكتور حسن يونس،نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور رضا صالح، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمد عبد العال، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور جينا الفقى، المدير التنفيذى لمشروع جامعة الطفل والدكتور أميرة عكاشة منسق جامعة الطفل.

وقال الدكتور عبدالرازق دسوقى، رئيس جامعة كفرالشيخ، إن جامعة الطفل هو مشروع قومى تتبناه أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا، فى مجال التعليم الإبداعى غير الرسمى للعلوم، واكتشاف واحتضان الأطفال المميزين فى مراحل مبكرة من التعليم، وهو واحد من برامج التعليم الإبداعى التى تنتجها الأكاديمية لجميع الطلاب بالمجان وبشراكة ناجحة مع الجامعات المصرية الحكومية والأهلية والخاصة.

وأضاف أن جامعة الطفل مشروع تعليمى ينتشر بكل أنحاء العالم، يتيح إمكانية التفكير العلمى والنقدى، والإبداعى عبر إتاحة الفرصة لتدريب الأطفال فى المجتمع الجامعي؛ فيؤهلهم الاحتكاك بالأساتذة الجامعيين والعلماء ودخول المعامل والتدريب والتأهيل الجامعى ويزيد من قدراتهم الإبداعية وقدراتهم العقلية وقدراتهم الابتكارية.

وأعلن دسوقى أن الجامعة تستقبل هؤلاء الأطفال، من مختلف المدارس من الفئة العمرية 9-13 سنة وسيتم توزيع جدول الدراسة عليهم والاتفاق مع أولياء الأمو، عن طريق استلام وتسليم الطلاب لذويهم بأمان قبل توزيعهم على المعامل بكليات العلوم والطب والحاسبات والمعلومات والصيدلة تمهيدًا لبدء البرنامج فى مجالات المياه – الطاقة- الصحة.

وطالب بمراعاة الفروق الفردية بين الأطفال وكذلك إعداد ملف لأنشطة وإنجازات الطفل وهو ما ينعكس عليه مستقبلا لتجميع خبراته الحياتية والعلمية.

وأكدت الدكتورة أميرة عكاشة منسق جامعة الطفل، أن هذا البرنامج، يعتبر أحد برامج أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا، لتنمية المهارات وتبسيط العلوم، ودعم التعليم الإبداعى والاكتشاف المبكر للمواهب فى مختلف المجالات وانتقاء المبتكرين والمبدعين فى مراحل مبكرة واحتضانهم ولمساعدة الأطفال على تحديد وتحقيق أهدافهم المستقبلية.



وأوضحت عكاشة بأن البرنامج يقدم 7 تخصصات علمية مختلفة موحدة وهى lct وريادة الأعمال الطاقة والصحة والعلوم الإنسانية والفنون والمصريات، ومحددة من قبل أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا استناداً على برنامج جامعة الطفل العالمى، حيث أن الأكاديمية عضو الشبكة الأوروبية لجامعة الطفل ويتبقى تخصصان تنفرد باختيارهم كل جامعة على حسب ما تتميز به فى المجال العلمى.