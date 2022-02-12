ثوران بركان بجبل "إتنا" فى صقلية وإطلاق الحمم وأعمدة الدخان.. فيديو وصور

كتب إيهاب محمد

أعلن المعهد الوطني الإيطالى للجيوفيزياء والبراكين (INGV) عن ثوران بركان بجبل "إتنا" فى صقلية، مساء الجمعة، وقال المعهد، في بيان له، إن الانفجار حدث في فوهة البركان الجنوبية الشرقية على ارتفاع حوالي 2900 متر، مما أدى إلى إلقاء الرماد والدخان فى السماء على ارتفاع 8 كيلومترات، وذلك وفقًا لما نقلته شبكة "روسيا اليوم" الإخبارية.

وأضاف البيان: "تشكلت 3 تيارات من مادة الحمم البركانية من فوهة البركان، حيث ذهب الأولان على بعد بضع مئات من الأمتار باتجاه (Valle del Bove)، أما الثالث، فاتجه جنوبا لمسافة بضع مئات من الأمتار".

وتابع: "يمكن رؤية تكوين عدة تدفقات بسبب التساقط الغزير للمواد البركانية، بالإضافة إلى ذلك، نرى كيف يبدو أن النشاط قد توقف تقريبًا، ثم يستأنف بسلسلة من الانفجارات القوية".



البركان

و"إتنا" هو أعلى بركان نشط في أوروبا ففي يونيو عام 2013 تم إدراجه كموقع للتراث العالمي لليونسكو، أما في مارس عام 2017، فقد أصيب 10 أشخاص خلال ثوران بركاني آخر في صقلية، وغالبا ما تؤدي ثورات "إتنا" البركانية إلى الحاجة إلى إغلاق المجال الجوي في منطقة البركان.



بركان إتنا

وعلى جانب آخر، يشار إلى أن بركان إيبيكو شمالي كوريل، أظهر - فى وقت سابق - علامات نشاطه مرة أخرى، حيث استطاع أحد سكان الكوريل تصوير لحظة تجدد نشاط البركان، وكتبت فتاة روسية تدعى إيلينا عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات"إنستجرام": "إلى جميع محبى البراكين، لدينا أخبار سارة، بدأ بركان إيبيكو يطلق حممه مرة أخرى، لذا إذا لم يستطيع شخص ما رؤية ثوران البركان في الصيف الماضي، فلا يزال هناك فرصة لمشاهد هذا المنظر الساحر".

أعرب المتابعون لصفحة الفتاة الروسية عن تقديرهم لجمال المشهد، لكنهم أعربوا عن أسفهم أيضا لأن البركان لم يبق خامدًا لمدة عام أو عامين آخرين.