ثانى جلسات محاكمة حسن راتب وعلاء حسانين بقضية "الآثار الكبرى" اليوم

كتب عبد الله محمود

تستكمل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة فى العباسية، اليوم السبت، نظر ثانى جلسات القضية المعروفة إعلاميا بـ"الآثار الكبرى"، المتهم فيها رجل الأعمال حسن راتب، والنائب السابق علاء حسنين، و 21 آخرين، بتهم تمويل والتنقيب والاتجار في الآثار.

وكانت الدائرة 16 جنايات القاهرة برئاسة المستشار عبد السلام يونس وعضوية المستشارين أيمن فرحات سيد، وإيمان السيد المليجي، وعلي إبراهيم عمارة، تنحت عن نظر القضية لاستشعارها الحرج.

ووجهت النيابة العامة، لـ"حسن راتب" تهمة تمويل النائب السابق علاء حسنين ملايين الجنيهات وعصابته للتنقيب عن الآثار والاتجار فيها، كما وجهت لعلاء حسنين والمتهمين الآخرين، تهمة التنقيب عن الآثار داخل المحافظات المصرية والاتجار فيها وتهريبها للخارج.

وقررت النيابة حبس حسن راتب على ذمة التحقيقات، وطلبت سرعة التحريات حوله، ووجهت له تهمة تمويل علاء حسنين المعروف بـ"نائب الجن" بملايين الجنيهات للتنقيب عن الآثار.

كما واجهت النيابة "راتب" باعترافات النائب السابق علاء حسنين الشهير بنائب الجن والعفاريت، وتضمنت أن راتب موله ماديا فى عمليات التنقيب عن الآثار، وكشفت تحقيقات النيابة عن تمويل بملايين الجنيهات قدمه حسن راتب لعصابة علاء حسنين وشقيقه فى التنقيب عن الآثار، وهو ما أكدته اعترافات شقيق علاء حسنين عن تورط رجل الأعمال حسن راتب فى دفع ملايين الجنيهات للبحث عن الآثار.

وألقت الأجهزة الأمنية القبض على رجل الأعمال حسن راتب، تنفيذا لقرار النيابة العامة بضبطه، بعدما كشفت التحقيقات التى تجريها سلطات التحقيق مع النائب البرلمانى السابق علاء حسنين الشهير بنائب الجن والعفاريت، أن راتب متهم بتمويل علاء حسانين ماديا فى عمليات التنقيب عن الآثار.