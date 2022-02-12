تعليم الوادي الجديد: تدريب مدرسات الخارجة الفنية للبنات على تصنيع ملابس أطفال

الوادي الجديد-ماهر البهنساوي

تابع الدكتور جمال حسن وكيل التعليم بالوادى الجديد، سير العمل بمدرسة الخارجة الثانوية الفنية للبنات، حيث يجرى العمل داخل الورش فى تفصيل وإنتاج مجموعة من الملابس، من خلال تدريب معلمات الصف الأول الثانوى ( بمنظومة الجداريات)، على استخدام بعض الماكينات كالخياطة والسرفلة والتطريز .

وقال مدير التعليم بالمحافظة إن التدريب يأتي في إطار توجيهات اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، بالاهتمام بمدارس التعليم الفنى بالمحافظة قاطرة التنمية فى مصر، لإخراج عمالة فنية مؤهلة ومتمكنة نحو سوق العمل الحر، مشيداً بما تشهده مدارس التعليم الفنى بالمحافظة من طفرة متميزة بفضل مجهودات المخلصين فى العمل وحرصهم على النهوض والإرتقاء به.

وأشاد مدير التعليم بدور مسئولى التعليم الفنى وتوجيه أول الملابس و التريكو بالمديرية ومدير إدارة الخارجة التعليمية ومنسق عام التدريب بالمحافظة وجميع العاملين بقسم الملابس الجاهزة بالمدرسة لما لمسه من مجهودات هدفها الأول الحرص على الإستفادة من كافة الإمكانات المتاحة بالمدرسة فى سبيل النهوض بالعمل والظهور بالمظهر اللائق والمشرف.