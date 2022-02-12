تعرف على مقالب مخلفات البناء العشوائية شرق القاهرة وخطة المحافظة لرفعها

كتب ــ سيد الخلفاوى

رصدت محافظة القاهرة، 26 مقلبا عشوائيا لمخلفات الهدم، المتراكمة منذ سنوات، ووضعت خطة مشتركة بين هيئة النظافة والتجميل، وإحدى شركات النظافة، لرفعها تدريجيا، ونقلها للمقالب العمومية بالسلام و أبو زعبل و15 مايو.

وتم تحديد مناطق شرق القاهرة، منها "خزان اسبيكو، وخلف المطحن، وخلف المستشفى، وخلف نادي السلام، وسوق النيل، وبجوار مركز الشباب حى السلام، والرشاح البلبيسي، وآخر محمد نجيب، حوض المبخرة، تحت الدائري، سلامة عودة، شارع المؤسسة العقابية، ترعة عنان، الترعة السطوحية، عزبة زينب الوكيل، شارع محمد يحى فى حى المرج".

كما تم تحديد مناطق "الخيالة، ومساكن الشيراتون" بحي النزهة، وفى حي مدينة نصر شرق مناطق محور محمد على فهمي، محور شينزو آبي، المنطقة التاسعة خلف كار جاز، والطوب الرملي، صقر قريش ، شارع الميثاق، بجوار أرض جامعة عين شمس وكوبري الفطيم وشارع الصاعقة"، وفى حي غرب مدينة نصر محور جيهان السادات بجوار المناولة الجديدة، كما تم تحديد مناطق بالمنطقة الغربية والجنوبية ومنها مساكن الإيواء بمنشأة ناصر ومساكن زينهم بالسيدة زينب، ومناطق بالسيدة زينب وأخرى بحلوان والمعصرة.

وأكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، أنه تم تكليف هيئة النظافة وإحدى شركات النظافة، برفع المخلفات التاريخية، بالمناطق التي تم رصدها وتنفيذ حملات مشتركة لهيئة نظافة وتجميل القاهرة والشركة المسئولة عن نظافة المنطقة الشرقية لرفع تراكمات ومخلفات البناء (الردش) بعدة مناطق .