تعرف على الأنبا لوكاس أسقف أبنوب والفتح فى 17 معلومة

كتب: محمد الأحمدى

أعلنت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، منذ قليل وفاة نيافة الأنبا لوكاس أسقف أبنوب والفتح، حيث نشرت على صفحتها الرسمية: "رقد في الرب بشيخوخة صالحة منذ قليل نيافة الأنبا لوكاس أسقف أبنوب والفتح وأسيوط الجديدة ورئيس دير الشهيد مارمينا المعلق بجبل أبنوب، عن عمر تجاوز 72 سنة، بعد حياة رهبانية بلغت 45 سنة قضى منها 36 سنة أسقفًا، حيث ولد يوم 5 نوفمبر 1949 وترهب بديرالقديس الأنبا بيشوي بوادي النطرون، في 23 مارس 1977وسيم أسقفًا يوم عيد العنصرة 22 يونيو 1986..وسنوافيكم أولًا بأول بترتيبات صلوات تجنيزه".

وخلال السطور التالية ننشر أبرز المعلومات عن الأنبا لوكاس

ولد بطهطا في 5 نوفمبر 1949 م.

حصل على دبلوم التجارة عام 1967 م.

أشرف على بيت الخلوة بدير الأنبا بيشوى.

تاريخ الكهنوت: 21 مايو 1979 م.

ثم رسم قمصًا في 18 يوليو 1983 م.

انُدِبَ للخدمة بدبي بدولة الإمارات العربية (9 إبريل 1980 م. - 23 سبتمبر 1985 م.).

في فترة بطريركية البابا شنودة الثالث كان في لجان المجمع المقدس التالية: لجنة الإيمان والتعليم والتشريع - لجنة الرعايةوالخدمة - لجنة شئون الأديرة - أمين لجنة الأسرة - لجنة شئون الإيبارشيات.

كان يخدم من ضمن خدماته في منطقة الوادي الجديد وكنائسها ورسامة آبائها، وكان مشرفًا عليها ويزورها باستمرار.

تاريخ الرهبنة: 23 مارس 1977 م.

من أبناء دير الأنبا بيشوى بوادى النطرون.

تاريخ الرسامة أسقفًا:

الأسقفية: 22 يونيو 1986 م.

الجلوس على الكرسي: 8 نوفمبر 1986 م.

المنصب:

أسقف أبنوب والفتح ومدينة أسيوط الجديدة

رئيس دير الشهيد مارمينا المعلق بجبل أبنوب بأسيوط.

المقر: مدينة أبنوب

المحافظة / المدينة: محافظة أسيوط، مصر

المدن التابعة له: أبنوب - الفتح - أسيوط الجديدة

رُسِمَ بيد البطريرك: البابا شنودة الثالث.