"تربية رياضية" طنطا تنفذ تجربة «سكوتر» بديلا عن السيارات داخل مجمع الكليات

الغربية مصطفى عادل

أجرت كلية التربية الرياضية بجامعة طنطا، تجربة هي الأولى من نوعها، تتمثل في استخدام اسكوتر يعمل كوسيلة مواصلات للطلاب داخل مجمع الكليات الذى يضم أكثر من 50 ألف طالب وطالبة.

وأكد الدكتور علاء حلويش، عميد كلية التربية الرياضية، في بيان صحفي، أن الاسكوتر يحتوى على أبلكيشن، ويقوم الطالب باستخدام ذلك الأبلكيشن ليتم فتحه واستخدامه، مشيراً إلى أنه بعد انتهاء الرحلة يتم غلق الاسكوتر باستخدام لوك. وأضاف عميد الكلية أن الكلية رائدة فى تنفيذ كافة مبادرات الرئيس عبد الفتاح السيسى، وآخرها مبادرة "اتحضر للأخضر" مُشيرًا أن مبادرة الـ "سكوتر" داخل جامعة طنطا تعد حدث لأول مرة على مستوى الجامعات المصرية.

وأشار عميد الكلية، إلى أن المبادرة صديقة للبيئة تنفيذاً لمبادرة فخامة الرئيس "اتحضر للأخضر" داخل جامعة طنطا وأول مرة على مستوى المحافظة، مُشيرًا أنها ستخدم الطلاب وأعضاء هيئة التدريس بمقابل زهيد يتراوح ما بين جنيه إلى 2 جنيه، مما يؤدي إلى الاستغناء عن السيارات داخل مجمع الكليات وبالتالي ستكون البيئة خالية من أى ملوثات.

وكشف أن استخدام السكوتر يسهم فى تنمية العديد من القدرات الحركية لمستخدميه خلال فترة التشغيل، من جانب آخر، أوصى عميد كلية التربية الرياضية، بإجراء دراسة جدوى وتخطيط مشروع متكامل للاستفادة من الطاقة الشمسية وجعلها مصدر للكهرباء بالكلية لتوفير الطاقة بما يتماشى مع توجهات رئيس الجمهورية.

جاء ذلك أثناء لقائه بالدكتور أسامة زعتر خبير الطاقة الشمسية والطاقة المتجددة، وكشف عميد الكلية أنه سيقوم بإنشاء لجنة تعمل على سرعة إزالة جميع المعوقات بما يسرع من دخول الطاقة الشمسية للكلية. وفى سياق متصل تفقد الدكتور علاء حلويش، عميد الكلية، أعمال التجديد والصيانة بوحدة ضمان الجودة بالكلية ومركز الحاسب الآلي ومركز الاستشارات البحثية، يرافقه الدكتور أحمد شواطة أمين الكلية، ولفيف من الأساتذة وأعضاء هيئة التدريس بالكلية، مُشددًا على سرعة الانتهاء من كافة أعمال التطوير في أسرع وقت لكل الوحدات و المراكز قيد التطوير. وأكد عميد الكلية أن وحدة ضمان الجودة ومركز الحاسب الآلي ومركز الخدمات البحثية، هم ركائز تطوير و تنمية العملية التعليمية بالكلية والمقرر أن يتم افتتاحهم خلال الأيام القليلة القادمة.