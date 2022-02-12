اليوم السابع
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تحريات لكشف ملابسات إصابة 6 أطفال بتسمم بسبب حلوى مجهولة المصدر في الصف

السبت، 12 فبراير 2022 09:33 م
تحريات لكشف ملابسات إصابة 6 أطفال بتسمم بسبب حلوى مجهولة المصدر في الصف سيارة إسعاف - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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يجري رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، تحريات مكثفة في واقعة إصابة 6 أطفال بتسمم، عقب تناولهم حلوى غزل البنات بإحدى قرى مركز الصف، وتم نقل المصابين إلى المستشفى، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

تلقت مديرية أمن الجيزة إخطارا يفيد نقل 6 أطفال إلى المستشفى العام، مصابين بتسمم نتيجة تناولهم حلوى مجهولة المصدر، بإجراء التحريات تبن لرجال المباحث بمركز شرطة الصف، أن الأطفال تناولوا حلوى غزل البنات، وأصيبوا بتسمم لكونها مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الآدمي.

تم نقل المصابين إلى المستشفى، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

 


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