تاجر أغذية فاسدة: جمعت أموالا كثيرة من المقرمشات غير الصالحة للاستهلاك

كتب محمود عبد الراضى _ عبد الله محمود

اعترف تاجر أغذية بالاتجار في السلع الغذائية مجهولة المصدر والفاسدة مقابل تكوين ثروات مالية كبيرة، لاسيما المقرمشات باختلاف أنواعها، حيث جمع أموال عديدة منها.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بالإسكندرية بالتنسيق مع الجهات المختصة من ضبط (المسئول عن محل لبيع المواد الغذائية بدائرة قسم شرطة ثالث المنتزه) وذلك لمزاولته نشاطا غير مشروع فى مجال الاتجار بالسلع الغذائية منتهية الصلاحية وغير الصالحة للاستهلاك الآدمى ، وبحوزته (عدد 1260 عبوة مقرمشات أنواع مختلفة، جميعها منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمى) فتم التحفظ على المضبوطات.