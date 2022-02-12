تأجيل جلسة شقيقين رجعا من إيطاليا لمشاركة عامل في قتل شخص لـ12مارس بالمنصورة

الدقهلية شريف الديب

قررت محكمة جنايات المنصورة تأجيل جلسة محاكمة شقيقين وعامل بقرية ميت الكرماء مركز طلخا، لجلسة 12 مارس القادم، لقيامهم بقتل صاحب معرض للخلاف على متر أرض بين الحدود الفاصلة لمعرض المجنى عليه وأرض أسرة المتهمين، وما أن علم الشقيقان المتهمان الأول والثانى وهما فى دولة إيطاليا بالأمر، حتى قررا النزول لمصر وقتل المجنى عليه.

صدر القرار برئاسة المستشار ضياء الدين محمد أبو الوفا، رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشارين ‏محمد كمال عبد الباقي أحمد الخولي، وتامر محمد محمود السيد مرسي ، وسكرتارية رمضان الديسطى، وعماد الجميل.‎ ‎‏

ترجع أحداث القضية إلى 3 يوليو 2021 عندما قام م ٠ ح ٠ م ٠أ 35 سنة عامل عادى ويعمل بدولة إيطاليا ومقيم بقرية ميت الكرماء مركز طلخا وشقيقة ح ٠ ح وشهرته ح 37 سنة عامل ويعمل بدولة إيطاليا ومقيم بذات العنوان واخر ش ٠ ح ٠ أ 36 سنة عامل عادى ومقيم بمدينة طلخا عقد المتهمون الثلاثة بقتل المجنى عليه م ٠ أ ٠ ع 39 سنة صاحب معرض بقرية ميت الكرماء مركز طلخا عمدا مع سبق الإصرار المصمم بأن بيت المتهمان الأول والثانى النية وعقد العزم على إزهاق روح المجنى عليه لما استكان فى قلوبهما وما اغواة لهما الشيطان ومع اتفقت واتجهت آلية إرادتهما مع إرادة المتهم الثالث بأن اعد المتهمين الأول والثانى لتنفيذ عرضهما الآثم وخطتهما الإجرامية سلاحين ابيضين مطواه وسكين وما أن ابصرا المجنى عليه أثناء إجراء مسؤولى الجمعية الزراعية بالقرية بناءا على خطاب من مركز الشرطة هرولا صوبه مانعين إياه من الزود بنفسة والنجاة بحياته وذلك بإلقاء الحجارة والطوب على سيارته ومنعه من الفرار بها فأحاطا به وباغتاه وشفا حركته ومقاومته وطعناه عدة طعنات متعددة متتابعة متسارعة بواسطة السلاحين الأبيضين.

وقد استمعت النيابة لأقوال ح ٠ إ المهندس الزراعى بالإدارة الزراعية بطلخا وانة أثناء مباشرة عمله كرئيس للمكتب الزراعى بميت الكرماء لإجراء المعاينة بناءا على خطاب من مركز الشرطة لتضرر المجنى عليه من الحدود الفاصلة بين معرض المجنى علية وارض أسرة المتهمين والخلاف على متر واحد بين الحدود الفاصلة بينهما على أثرها قام المتهمان الأول والثانى بالتعدى بالضرب المجنى عليه بإستخدام اسلحة بيضاء كما استمعت النيابة لشهادة ت ٠ س ٠ رئيس مجلس إدارة الجمعية الذى شهد بمضمون ما شهد به الاول.

كما أكدت تحريات المباحث صحة الواقعة ونزول المتهمان من دولة إيطاليا لإزهاق روح المجنى عليه فقررت النيابة أحالة المتهمين إلى محاكمة الجنايات للمحاكمة.