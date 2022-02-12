اليوم السابع
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بدء الاتصال الهاتفى بين بايدن وبوتين بشأن الأزمة الأوكرانية

السبت، 12 فبراير 2022 06:23 م
بدء الاتصال الهاتفى بين بايدن وبوتين بشأن الأزمة الأوكرانية بوتين وبايدن
كتب محمد جمال

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بدأ الاتصال الهاتفى بين بايدن وبوتين بشأن الأزمة الأوكرانية اليوم، وسط مخاوف من غزو روسى لأوكرانيا، بحسب رويترز.

يذكرأن،أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، أن الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي جو بايدن بصدد إجراء اتصال هاتفي مساء السبت الـ12 من فبراير الجاري.

وفى وقت سابق حثّ مستشار البيت الأبيض للأمن القومي، جيك سوليفان، المواطنين الأمريكيين الموجودين فى أوكرانيا إلى "المغادرة على الفور"، خلال الـ 24 إلى الـ 48 ساعة المقبلة، وسط مخاوف من غزو روسى وشيك للأراضى الأوكرانية.

وقال سوليفان، فى تصريحات للصحفيين: "نريد أن نكون واضحين للغاية فى تلك النقطة. على أى أمريكى فى أوكرانيا المغادرة فى أقرب وقت ممكن وفى كل الأحوال، خلال الـ24 إلى الـ 48 ساعة المقبلة"، مضيفا: "لا يمكننا التنبؤ بالمستقبل بوضوح، لا نعلم بالضبط ما سيحدث، لكن الخطر الآن مرتفع بما يكفى والتهديد الآن فورى بما يكفي"، حسب ما نقلت عنه صحيفة "نيويورك تايمز".

وأضاف المسئول الأمريكى أنه إذا بقى أمريكيون فى أوكرانيا فإنهم "يخوضون مجازفة بلا ضمان أن تكون هناك أى فرصة أخرى للمغادرة، وبدون أفق لإجلاء عسكرى أمريكى فى حالة وقوع غزو روسي"، على حد تعبيره.


بايدن

بوتين

روسيا

أوكرانيا

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