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بايدن لبوتين: الغزو الروسي لأوكرانيا سيتبعه رد حاسم وسريع

السبت، 12 فبراير 2022 08:20 م
بايدن لبوتين: الغزو الروسي لأوكرانيا سيتبعه رد حاسم وسريع الرئيس الأمريكى جو بايدن
كتب محمد جمال

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قال البيت الأبيض إن الرئيس جو بايدن أكد لنظيره الروسى، أنه إذا غزت روسيا أوكرانيا، ستنجم عن ذلك معاناة إنسانية واسعة، محذرا بوتين من أن موسكو ستتحمل "تكاليف سريعة وشديدة" إن غزت أوكرانيا، بحسب "روسيا اليوم".

وأكد بايدن لبوتين أنه إذا غزت روسيا أوكرانيا سيكون هناك رد حاسم وسريع.

يذكرأنه، أعلن البيت الأبيض اختتام المكالمة الهاتفية بين الرئيسين الأمريكي جو بايدن والروسي فلاديمير بوتين حول أوكرانيا، ونقلت وكالة "أسوشيتد برس" عن البيت الأبيض أن المكالمة استغرقت 62 دقيقة.

وجاءت المكالمة في وقت أعلنت فيه الولايات المتحدة، إجلاء معظم دبلوماسييها وعسكرييها عن أوكرانيا بدعوى خطر تعرض هذا البلد لـ"غزو روسي في أي لحظة".

وسبق هذه المكالمة اتصالان في وقت سابق من اليوم بين وزيري الخارجية والدفاع الروسيين والأمريكيين، بالإضافة إلى اتصالين أجراهما بوتين اليوم مع نظيريه الفرنسى إيمانويل ماكرون والبيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو.

ومن المتوقع أن يجري بايدن في وقت لاحق من اليوم اتصالا مع ماكرون أيضا.

ويأتي ذلك على خلفية التوترات المتزايدة وسط المزاعم الغربية عن تخطيط روسيا لـ"غزو أوكرانيا"، وهو ما نفت موسكو صحته مرارا وتكرارا.


جو بايدن

أمريكا

روسيا

أوكرانيا

غزو أوكرانيا

اليوم السابع بلس

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