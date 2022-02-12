اليوم السابع
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السبت، 12 فبراير 2022 09:36 م
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انهيار مبنى قيد الإنشاء فى نيجيريا وعدد من العمال تحت الأنقاض

السبت، 12 فبراير 2022 08:46 م
انهيار مبنى قيد الإنشاء فى نيجيريا وعدد من العمال تحت الأنقاض انهيار مبنى - أرشيفية
كتب محمد جمال

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ذكرت وسائل إعلام نيجيرية أن مبنى من 3 طوابق قيد الإنشاء انهار في لاجوس أكبر مدن البلاد، وأن عددا من عمال البناء لا يزالون تحت الأنقاض، وذكرت بوابة الأخبار النيجيرية "بوليتيكس نيجيريا"، أنه "تم بالفعل إخراج عاملين من تحت المبنى المنهارة"، فيما لم يتم الإبلاغ عن حالتهما، بحسب "روسيا اليوم".
 
وأشارت إلى أن "أعمال الإنقاذ مستمرة وأن العدد الدقيق لعمال البناء الذين كانوا في المبنى وقت الحادث غير معروف بعد".
 
وتم تشييد المبنى المنهار فى منطقة "يابا" بالقرب من جامعة لاغوس، فيما قامت الشرطة بأغلاق عدة شوارع في منطقة الحادث.
 
وحادث انهيار مبنى قيد الإنشاء فى لاجوس هو الثانى فى أقل من أربعة أشهر، ففي الأول من نوفمبر الماضى، انهار مبنى مكون من 21 طابقا، مما أسفر عن مقتل 38 عاملا ومديرا للإنشاءات.

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نيجيريا

مبنى

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