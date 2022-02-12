اليوم السابع
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اليمن يعلن تفكيك حقل ألغام مضادة للدبابات فى شبوة

السبت، 12 فبراير 2022 01:21 م
اليمن يعلن تفكيك حقل ألغام مضادة للدبابات فى شبوة ألغام أرضية _ صورة أرشيفية
عدن /أ ش أ/

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تمكن المشروع السعودى لنزع الألغام "مسام" من تفكيك حقل ألغام مضادة للدبابات فى منطقة السليم بمديرية عسيلان بمحافظة شبوة اليمنية.

 

وقال نائب قائد الفريق السابع بالمشروع المهندس ناصر الصمصوم - وفقا لقناة اليمن الفضائية - إن الفريق تمكن من نزع 100 لغم مضاد للدبابات من الحقل المكتشف والتى تبلغ مساحته أكثر من 5 آلاف متر مربع.

 

 

وأضاف الصمصوم أن الحقل عبارة عن مناطق رعى للأغنام، وتمت زراعته من قبل ميليشيات الحوثى بكميات كبيرة من الألغام المضادة للدروع بعد تعديلها وإلحاقها بدواسات لتكون ألغاما فردية.

 

وأشار إلى أن عمل الفريق لا يزال مستمرا حتى تأمين الحقل المكتشف بشكل كامل والتأكد من تأمين المنطقة لتجنيب المدنيين ورعاة الأغنام من خطرها.


اليمن

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تفكيك حقل ألغام

شبوة

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