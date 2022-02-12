اليوم السابع
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اليابان تحث رعاياها على مغادرة أوكرانيا فورًا

السبت، 12 فبراير 2022 12:00 ص
اليابان تحث رعاياها على مغادرة أوكرانيا فورًا يوشيماسا هاياشي وزير الخارجية اليابانى
طوكيو /أ ش أ/

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حثت وزارة الخارجية اليابانية، رعاياها فى أوكرانيا على مغادرة البلاد على الفور؛ نظرًا لحشد روسيا قواتها على الحدود الأوكرانية.

 

ورفعت وزارة الخارجية - بحسب بيان، أوردته وكالة أنباء (كيودو) اليابانية - تحذيرها بشأن السفر لأوكرانيا إلى أعلى مستوى، داعية جميع المواطنين إلى مغادرة كييف وتجنب السفر إلى هناك.

 

وذكرت أنه يوجد حوالى 150 مواطنًا يابانيًا يقيمون فى أوكرانيا، وستواصل السفارة اليابانية فى كييف عملها، بما فى ذلك الجهود المبذولة لحماية المواطنين اليابانيين.

 

واستشهدت الخارجية بالمناورة العسكرية المشتركة بين روسيا وبيلاروسيا، على أراضى الأخيرة المتآخمة لأوكرانيا، وكذلك ظهور سفن عسكرية روسية جديدة فى البحر الأسود، قائلة : "هناك احتمال متزايد بتدهور الوضع بسرعة".


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