الوراثة أم العادات الغذائية الخاطئة.. تعرف على أسباب السمنة عند الأطفال

فاطمة ياسر

نسبة كبيرة من الأطفال يعانون من الإصابة بالسمنة، وهذا يعرض حياتهم للخطر في حالة زيادة أوزانهم بنسبة كبيرة، وخلال هذا التقرير سنتعرف علي أسباب السمنة عند الأطفال، وذلك وفقا لموقع "webmed" الطبي.

زيادة الوزن تعد من أبرز الأسباب المؤدية للإصابة بأمراض القلب وارتفاع ضغط الدم، وأيضا تزيد من فرص إصابة الأطفال بمرض السكر، ولذا على أي أم طفلها يعاني من السمنة اتباع جميع الحيل لكي تساعده في التخلص منها والحصول علي وزن جيد وصحة أفضل.

وأشار التقرير، أن هناك العديد من الأسباب المؤدية للسمنة عند الأطفال، ومنها:

- السمنة الوراثية:



تعني أن هذه العائلة تعاني بالفعل من السمنة، وزيادة الوزن، ولذا فهذا الطفل يكون وارث هذا الأمر من عائلته، ويتعرض لزيادة الوزن، وفي هذه الحالة يجب علي الأم استشارة الأطباء المتخصصين في السمنة عند الأطفال لاتباع نظام غذائي يناسبه.

- الوجبات السريعة:



عدم اتباع نظام غذائي صحي للطفل يعد من أبرز وأهم الحيل المؤدية لتعرضه للسمنة، ونجد أن العديد من الأطفال يهتمون بتناول الوجبات السريعة بدلا من طعام المنزل، وبالفعل يعانون من السمنة، لأنها أطعمة غنية بالدهون الغير صحية، وأيضا مرتفعة السعرات الحرارية.

- المياه الغازية:



هذه العادة تعد كارثية، لأن الطفل يعتاد علي تناول مشروبات مرتفعة السعرات الحرارية، والسكريات، وبالتالي تزيد من فرص إصابته بمشاكل كثيرة أبرزها السمنة وعلي المدى البعيد الإصابة بمرض السكر.