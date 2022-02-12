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"الهزاز الأصفر والجزاخنجى القطيفة".. اعرف أسعار الحمام بسوق المنصورة (فيديو)

السبت، 12 فبراير 2022 02:30 م
"الهزاز الأصفر والجزاخنجى القطيفة".. اعرف أسعار الحمام بسوق المنصورة (فيديو)
الدقهلية - مرام محمد

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قدم "اليوم السابع"، بثا مباشرا من سوق الحمام بمدينة المنصورة، والذي يعد أكبر ملتقى يجمع عشاق طائر السلام في محافظة الدقهلية، عرض خلاله أغرب سلالات الحمام.

وقال شرف الدين توفيق أحد هواة تربية الحمام، لـ"اليوم السابع"، إنه يهوى تربية الحمام منذ أكثر من 65 عاما، واعتاد على التواجد في السوق يومي السبت والثلاثاء من كل أسبوع؛ لبيع أنواع مختلفة من الحمام الذى يقتنيه ويربيه فى غية الحمام الخاصة به، مشيرا إلى أن تربية الحمام هواية وغية وفن راق يحتاج للمهارة والخبرة.

واستطرد أن للحمام سلالات كثيرة ومختلفة، أكثرها غرابة على الإطلاق هو الحمام الهزاز، حيث يتميز بشكله المميز والجذاب وكثافة ريش ذيله التي يتراوح عددها من 24 إلى 52 ريشة، وظهوره دوما متفاخرا ومعجبا بنفسه، يهز رأسه بشكل متكرر، رافعا ذيله لأعلى كالمروحة، وأفضل أنواعه هو الهزاز الأصيل، الذي يتميز بصغر حجمه ووقوفه على أصابعه مع إرجاع رأسه للخلف لتلامس الذيل، وبروز صدره للأمام، مضيفا أنه يستخدم للزينة، ويتميز بتعدد ألوانه، فيوجد منه الأحمر والأسود والأبيض، ويتراوح سعره من 150 إلى 500 جنيه.

وأشار إلى أن الجزاخنجي القطيفة، يعد أحد أجمل سلالات الحمام، حيث يتميز  بألوانه المتدرجة من الذهبي الامع كالقطيفة، وزرقة رأسه المائلة للون الرمادي وانزلاقها للوراء، وقصر منقاره وأنفه الصغير، وأرجله القصيرة، موضحا أن سعره يصل لـ120 جنيه والزغلول منه يتراوح سعره من 80 إلى 100 جنيه.

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الحمام

تربية الحمام

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المنصورة

الدقهلية

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