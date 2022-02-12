اليوم السابع
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المشدد 15 سنة وغرامة 100 ألف جنيه لسائقين وكاتب بشركة لحيازتهم حشيش بالشرقية

السبت، 12 فبراير 2022 04:14 م
المشدد 15 سنة وغرامة 100 ألف جنيه لسائقين وكاتب بشركة لحيازتهم حشيش بالشرقية المستشار نسيم بيومى رئيس محكمة جنايات الزقازيق
الشرقية - فتحية الديب

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عاقبت محكمة جنايات الزقازيق الدائرة الثانية عشرة، سائقين وكاتب بإحدى الشركات لإدانتهم بالاتجار في مخدر الحشيش  بالسجن المشدد  15  سنة لكل منهم وغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه في القضية رقم 337  لسنة 2021 قسم ثالث العاشر من رمضان، صدر الحكم  برئاسة المستشار نسيم علي بيومي، رئيس المحكمة وعضوية المستشارين محمد السيد، وسامي زين العابدين، والوليد حسين مكي، وأمانة سر يامن محمود.
 
تعود وقائع القضية  بورود معلومات لضباط الإدارة العامة لفرع المخدرات مكتب العاشر من رمضان، عن قيام  " ع د ع " 25 عاما سائق مقيم كفر الزيات الغربية، و" ال ف خ" 29 عاما سائق مقيم بسيون الغربية، و" أ ع ع" كاتب بإحدى الشركات، مقيم كفر الزيات الغربية،  بالاتجار  في المواد المخدرات  بمدينة العاشر من رمضان، ونفاذا لإذن النيابة العامة، تمكنت مأمورية من ضباط مكافحة مخدرات العاشر من رمضان، من ضبط المتهمين أثناء استقلالهم سيارة قيادة المتهم الثالث بدائرة قسم ثالث العاشر من رمضان، وبتفتيشهم عثر بحوزتهم على 140 قطعة من مخدر الحشيش بقصد الاتجار، وتبين من  تقرير المعمل الكيماوى أن المواد المضبوطة تحتوي على  الهيروين المخدر وزنت 106,44 جرام.
 
عقب تقنين الإجراءات  اللازمة تم تحرير المحضر اللازم وإحالة المتهمين  للنيابة العامة التي قدمتهم بإشراف  المستشار محمد الجمل المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية إلى محكمة جنايات الزقازيق  التي أصدرت حكمها المتقدم.
 

 


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