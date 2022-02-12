المشدد 15سنة لمتهم بنشر صور خاصة بفتاتين لابتزازهما عبر واتس آب في المنيا

المنيا -حسن عبد الغفار

قضت محكمة جنايات المنيا، برىاسة المستشار سليمان عطا الشاهد، وعضوية المستشارين إسلام محمد حمزة وشعبان مغربي محمد وسامح أحمد حسين، وبحضور محمد جمال سعد وكيل النيابة وبأمانه سر نبيل بشرى، حضوريا بمعاقبة المتهم ط. م .ط بالسجن المشدد لمدة 15سنة وإلزامه بدفع المصاريف الجنائية.

وكانت الأجهزة الأمنية تلقت إخطارا، يفيد قيام المتهم 32 سنة من المنيا فى عام 2020، بتهديد المجنى عليهما ع .م ا ، 33 سنة بدون عمل وشقيقتها ا .م.ا 18 سنة طالبة من الجيزة بالتواصل معهما كتابة عبر تطبيق الواتس آب وتم ارسال رسائل تتضمن تهديدا بعدد من الصور الشخصية الخاصة بالمجنى عليها الاولى وطلب منها ارسال مبالغ مالية مقابل عدم نشر تلك الصور وتهديدها وترهيبها واعتدائه على حرمة حياتها الخاصة.

أكدت التحريات الأولية للعقيد احمد عليوة رئيس فرع شمال الصعيد بإلادارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بفحص البلاغ محل الواقعة تبين أن المتهم قام بنقل صور المجنى عليهما عن طريق أجهزة الاتصالات هاتفه المحمول و هي عدة صور خاصة بالمجنى عليها ، واستعمالها دون رضائهما بأن ارسل لها تلك الصور على تطبيق الواتس اب.

واكدت تحريات العقيد وليد قرنى رئيس فرع مباحث التليفونات والبريد بمنطقة شمال الصعيد بأن المتهم تعمد ازعاج ومضايقة المجنى عليها وشقيقتها بإساءة استخدام وسائل الاتصال من خلال هاتفه وعدة هواتف أخري من أجل الحصول على مبالغ مالية بدون وجه حق نظير عدم نشر تلك الصور .

امر المستشار تامر مطيع المحامى العام الأول لنيابات جنوب المنيا باحالة المتهم إلى محكمة الجنايات بتهمة تهديد المجنى عليهما كتابة عبر تطبيق الواتس اب باستخدام هاتفه المحمول وذلك بنشر صور خاصة بها وبشقيقتها .