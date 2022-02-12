المشدد 10 سنوات لتاجر وعامل اختطفا شخصا لسرقة سيارته ومبلغ مالى بقليوب

القليوبية إبراهيم سالم

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة ، الدائرة الخامسة، برئاسة المستشار محمد رشاد عبد الرحمن ياسين رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين تامر عادل حجازى، ومحمود محمد بريرى، وأمانة سر رضا فتحي جاب الله، بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات لتاجر وعامل، لقيامهما باستدراج شخص واختطافه وسرقة سيارته ومبلغ مالى، وحيازتهما سلاحا ناريا "بندقية آلية"، بعد إيهامه برغبة أحدهم ببيع قطعة أرض.

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 3284 لسنة 2021 جنايات مركز قليوب، والمقيدة برقم 3493 لسنة 2021 كلى جنوب بنها، أن المتهمين عقدا العزم وبيتوا النية على اختطاف "على م م"، تاجر، وسرقته، فخططوا لذلك بقيام الأول "تاجر" بالتواصل معه هاتفيا وإخباره برغبة المتهم الثانى "عامل" ببيع قطعة أرض ملك له بدائرة المركز، وما أن ظفروا به حتى هددوه بسلاح نارى "بندقية ألية"، واقتادوه لمنطقة نائية وقيدوه ثم سرقوا سيارته ومبلغ مالى كان بحوزته وفروا هاربين.

وكانت الأجهزة الأمنية بالقليوبية، تلقت بلاغا من احد الأشخاص بتعرضه للنصب على يد شخصين وسرقة سيارته ومبلغ مالى، بأن أوهموه برغبة أحدهم ببيع قطعة أرض ملك له بدائرة مركز شرطة قليوب وهددوه بسلاح نارى "بندقية ألية"، واقتادوه لمنطقة نائية وقيدوه وسرقوا سيارته مبلغ مالى.

على الفور جرى إخطار إدارة البحث الجنائى بالقليوبية، وتشكل فريق بحثى، وتمكنوا من ضبط "علاء م م"، 48 سنة، تاجر، و"إبراهيم ع ح"، 31 سنة، عامل، والمتهمان بارتكاب الواقعة، وبمواجهتهم أقروا بارتكاب الواقعة على النحو المبين لمرورهم بضائقة مالية فاختمرت بذهنهم هذه الخطة لسرقة المجنى عليه والتحصل منه على مبلغ مالى، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.