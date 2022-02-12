اليوم السابع
Ads
السبت، 12 فبراير 2022 01:29 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

المشدد 10 سنوات لتاجر وعامل اختطفا شخصا لسرقة سيارته ومبلغ مالى بقليوب

السبت، 12 فبراير 2022 12:48 م
المشدد 10 سنوات لتاجر وعامل اختطفا شخصا لسرقة سيارته ومبلغ مالى بقليوب محكمة - أرشيفية
القليوبية إبراهيم سالم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الخامسة، برئاسة المستشار محمد رشاد عبد الرحمن ياسين رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين تامر عادل حجازى، ومحمود محمد بريرى، وأمانة سر رضا فتحي جاب الله، بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات لتاجر وعامل، لقيامهما باستدراج شخص واختطافه وسرقة سيارته ومبلغ مالى، وحيازتهما سلاحا ناريا "بندقية آلية"، بعد إيهامه برغبة أحدهم ببيع قطعة أرض.
 
وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 3284 لسنة 2021 جنايات مركز قليوب، والمقيدة برقم 3493 لسنة 2021 كلى جنوب بنها، أن المتهمين عقدا العزم وبيتوا النية على اختطاف "على م م"، تاجر، وسرقته، فخططوا لذلك بقيام الأول "تاجر" بالتواصل معه هاتفيا وإخباره برغبة المتهم الثانى "عامل" ببيع قطعة أرض ملك له بدائرة المركز، وما أن ظفروا به حتى هددوه بسلاح نارى "بندقية ألية"، واقتادوه لمنطقة نائية وقيدوه ثم سرقوا سيارته ومبلغ مالى كان بحوزته وفروا هاربين.
 
وكانت الأجهزة الأمنية بالقليوبية، تلقت بلاغا من احد الأشخاص بتعرضه للنصب على يد شخصين وسرقة سيارته ومبلغ مالى، بأن أوهموه برغبة أحدهم ببيع قطعة أرض ملك له بدائرة مركز شرطة قليوب وهددوه بسلاح نارى "بندقية ألية"، واقتادوه لمنطقة نائية وقيدوه وسرقوا سيارته مبلغ مالى.
على الفور جرى إخطار إدارة البحث الجنائى بالقليوبية، وتشكل فريق بحثى، وتمكنوا من ضبط  "علاء م م"، 48 سنة، تاجر، و"إبراهيم ع ح"، 31 سنة، عامل، والمتهمان بارتكاب الواقعة، وبمواجهتهم أقروا بارتكاب الواقعة على النحو المبين لمرورهم بضائقة مالية فاختمرت بذهنهم هذه الخطة لسرقة المجنى عليه والتحصل منه على مبلغ مالى، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

اخبار القليوبية

جنايات شبرا الخيمة

محكمة جنايات شبرا الخيمة

اختطاف

تاجر

سرقة سيارة

سلاح ناري

بندقية آلية

أمن القليوبية

مديرية أمن القليوبية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

جنايات شبرا الخيمة تحيل سائقى توك توك للمفتى لقتلهما شخصا وسرقة مركبته بقليوب

الأحد، 19 ديسمبر 2021 05:14 م

جنايات شبرا الخيمة تقضى بالإعدام لعاطل قتل والدته بسبب إدمانه للمخدرات

الثلاثاء، 09 نوفمبر 2021 02:41 م

جنايات شبرا الخيمة تقرر استمرار حبس متهمة اشتركت مع نجلها فى الاعتداء على فتاة 45 يوما

الأربعاء، 27 أكتوبر 2021 12:25 م

جنايات شبرا الخيمة تحيل أوراق سائق توك توك حرق شقيقته بسبب الميراث للمفتى

السبت، 09 أكتوبر 2021 01:05 م

جنايات شبرا الخيمة تقرر تجديد حبس المتهم بقتل زوجته الحامل 45 يوما

الأحد، 22 أغسطس 2021 01:02 م

جنايات شبرا الخيمة تقضى بالإعدام لمتهمين قتلا سائق توك توك وسرقا مركبته

السبت، 21 أغسطس 2021 03:59 م

جنايات شبرا الخيمة تحيل أوراق متهمين بقتل سائق "توك توك" بقليوب للمفتى

الثلاثاء، 25 مايو 2021 04:22 م



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة