المشدد 10سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لصاحب مخزن وعامل حازا هيروين في الشرقية

صدر الحكم برئاسة المستشار نسيم علي بيومي، رئيس المحكمة وعضوية المستشارين محمد السيد، وسامي زين العابدين، والوليد حسين مكي، وأمانة سر يامن محمود.

تعود وقائع القضية إلى ورود معلومات لضباط الإدارة العامة لفرع المخدرات مكتب العاشر من رمضان، عن قيام " أ ق ع م " 29 سنة عاما صاحب مخزن كرتون ومقيم دائرة قسم أول العاشر و" م م أ " 26 عاما مقيم مركز بلبيس بالاتجار سويا في المواد المخدرات.

ونفاذا لإذن النيابة العامة، تمكن النقيب محمد مصيلحى، معاون مباحث قسم أول العاشر، برئاسة الرائد محمد أسامة منير، رئيس مباحث القسم، بإشراف العميد مصطفى عرفه، رئيس فرع البحث الجنائى فرع العاشر من ضبط المتهمان أثناء تواجدهما بالسيارة رقم 189830 ملاكى الشرقية وبحوزتهما 29 لفافة تشبه مخدر الهيروين المخدر، وسلاح ناري, ومبلغ مالى وتبين أن المبلغ المالي من متحصلات بيع المواد المخدرة وتبين من تقرير المعمل الكيماوى أن المواد المضبوطة تحتوي على الهيروين المخدر وزنت 275 جرام ،

عقب تقنين الإجراءات اللازمة تم تحرير المحضر اللازم وإحالة المتهمان للنيابة العامة التي قدمتهما بإشراف المستشار محمد الجمل المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية إلى محكمة جنايات الزقازيق التي أصدرت حكمها المتقدم.