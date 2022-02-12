المشدد 10سنوات لتاجر وحلاق انتحلا صفة ضباط شرطة لسرقة أموال من مواطنين ببنها

القليوبية إبراهيم سالم

قضت محكمة جنايات بنها، الدائرة الثانية، برئاسة المستشار عادل علي ماهر رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أحمد محمد عبد القادر عوض، ومجدى نبيل شفيق نصر الله، وسامح أحمد عبد الوهاب حليمة، وأمانة سر محمد الخضرى ولطيف عبد الجواد، بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، لتاجر سيارات وحلاق لانتحالهما صفة ضباط شرطة وسرقة مبلغ مالي من شخص بالإكراه.

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 14809 لسنة 2021 جنايات مركز بنها، والمقيدة برقم 1826 لسنة 2021 كلي شمال بنها، أن المتهمين سرقا وآخرين مجهولين مبلغ مالي 15200 ريال سعودي من أحد الأشخاص حال استقلاله سيارة ملكه رفقة آخرين وذلك بالطريق العام، بأن اعترضا طريقه مدعين أنهم من رجال الشرطة وبحوزتهم أسلحة نارية "طبنجة"، وأجهزة لاسلكية.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، تلقت بلاغا من أحد الأشخاص بقيام شخصين بانتحال صفة ضباط شرطة وحيازتهم أسلحة نارية "طبنجة"، وأجهزة لاسلكية، واستوقفوهم علي الطريق العام وطلبوا رخصة السيارة التي كانوا يستقلونها، ثم قاموا بسرقة المبلغ المالي تحت تهديد السلاح.

جرى تشكيل فريق بحثى، وبإجراء التحريات توصلت إلي أن وراء ارتكاب الواقعة "بسام م ي"، 38 سنة، تاجر سيارات، و"رضا ش ب"، 40 سنة، حلاق، قاموا بانتحال صفة ضباط شرطة، وحازوا سلاح ناري "طبنجة"، وأجهزة لاسلكية، بدون ترخيصء وقاموا باستيقاف المجنى عليه وسرقة المبلغ المالي تحت تهديد السلاح.