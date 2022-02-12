اليوم السابع
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المدارس توجه طلاب الثانوية بسرعة تسجيل استمارة التقدم للامتحانات وتسليمها

السبت، 12 فبراير 2022 10:00 ص
المدارس توجه طلاب الثانوية بسرعة تسجيل استمارة التقدم للامتحانات وتسليمها وزارة التربية والتعليم
كتب ــ محمود طه حسين

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طالبت المدارس طلاب الثانوية العامة بسرعة تسجيل استمارة التقدم للامتحانات وتسليمها للمدارس قبل نهاية الفترة المحددة لتسجيل الاستمارات 24 فبراير الجارى، مشيرة إلى أنه بعد انتهاء الفترة المخصصة لتسجيل الاستمارات سيتم غلق باب التقدم لامتحانات الثانوية العامة 2022.
 
وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى إتاحة لطلاب الثانوية العامة تسجيل استمارة التقدم للامتحانات 25 يناير الماضى وحتى 24 فبراير الجارى.
 
جدير بالذكر، أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، حددت مواعيد امتحانات الدور الأول لطلاب الثانوية العامة، 2021،2022، موضحة أنها تنطلق 11 يونيو 2022، وفى الدور الثانى السبت الموافق 13 أغسطس 2022.
 
وأوضحت الوزارة، أنه يسمح للطلاب المنتظمين دخول الامتحان لعامين وآخر عامين على نظام المنازل، موضحة أنه لا يحق للطالب الراسب دخول الامتحان سوى في المواد الراسب فيها فقط، كما أنه يسمح لطالب الصف الثالث الثانوي الذي أتم دراسة المواد المقررة بالشعبتين الأدبية والعلمية، ويحسب للطالب الدرجات الفعلية التي يحصل عليها في امتحانات الثانوية العامة الدور الأول.
 
وأكدت الوزارة، أن الطالب الراسب في أكثر من مادتين لا يسمح له بأداء تلك المواد في الدور الثاني وعليه التقدم باستمارة جديدة في العام التالي إذا لم يستنفد عدد مرات الرسوب وتحسب له الدرجات الفعلية التي يحصل عليها في هذه المواد، أما الطالب الذي يرسب في مادتين على الأكثر يتاح له الدخول لامتحانات الدور الثاني بنصف الدرجة الفعلية التي يحصل عليها في تلك المواد مع الاحتفاظ بالدرجات الكاملة التي حصل عليها في المواد التي اجتازها في امتحانات الدور الأول.

التربية والتعليم

امتحانات الثانوية العامة

امتحان الدور الاول للثانوية

مواعيد امتحانات الدور الاول للثانوية العامة

اخبار مصر

تسجيل استمارة التقدم لامتحانات الثانوية العامة

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