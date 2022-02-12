المؤبد والعزل لـ8 موظفين والسجن 15 سنة لاثنين اختلسوا 8 ملايين جنيه بالشرقية

الشرقية -فتحية الديب

عاقبت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، فى جلستها اليوم، 10 موظفين بقطاع المساحة بالشرقية، لإدانتهم باختلاس أكثر من 8 ملايين جنيه من أموال مديرية المساحة.

صدر الحكم حضوريا للمتهمين الأول والرابع بالسجن المشدد 15 عاما وغيابيا لباقى المتهمين بالسجن المؤبد، والعزل من الوظيفة للموظفين بالمساحة، ورد المبلغ الموازي 8 ملايين جنيه وتغريمهم قيمة مساوية للمبلغ ونشر منطق الحكم بالجريدة الرسمية.