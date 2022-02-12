اليوم السابع
Ads
السبت، 12 فبراير 2022 10:23 ص
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

القوى العاملة: تعيين 752 شابا وإحالة 7 شكاوى عمالية للقضاء بأسيوط

السبت، 12 فبراير 2022 09:57 ص
القوى العاملة: تعيين 752 شابا وإحالة 7 شكاوى عمالية للقضاء بأسيوط محمد سعفان وزير القوى العاملة
كتبت آية دعبس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان،  قيام  مديرية القوي العاملة بمحافظة أسيوط بتعيين 752 شاباً بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري ، منهم 19 "قادرون باختلاف" ،  وذلك من خلال شهادات القيد المرتدة  "كعب العمل" ، المسجلين بمكاتب التشغيل ، وبلغوا 2179 شاباً منهم 36 "قادرون باختلاف" ، فضلا عن إصدار 1371 شهادة قياس مستوى المهارة، وكارنيه مزاولة الحرفة .
 
وأوضح حازم على حسن مدير المديرية في تقريره للوزير عن ما تم إنجازه خلال شهر يناير الماضي ، عن قيام المديرية بصرف منحاً لـ"العمالة غير المنتظمة" لرعايتهم إجتماعياً ، بواقع مبلغ  915 ألفاً و 700 جنيه ، لـ 1582 عاملاً من المسجلين بالوحدة ، فضلاً عن تسجيل 7 عمال جدد وإصدار كارنيهات لهم .
 
كما قامت المديرية  بالتفتيش الدوري والحملات فى مجال السلامة والصحة المهنية بالتفتيش على 147 منشأة ، وأسفر التفتيش عن تحرير 77 محضر للسلامة والصحة المهنية ،  وفى مجال التفتيش العمالي تم التفتيش على 1283 منشأة يعمل بها 2424 عاملاً، وأسفر عن تحرير 107 محضراً للمنشآت المخالفة ، وبحث 9 شكاوى ، وعقد 5  ندوة توعية في مجال المفاوضة الجماعية ، وعمالة النساء .
 
أما في مجال علاقات العمل ، استلمت المديرية 7 شكاوى عمالية تم إحالتها كاملة إلى القضاء ، كما تم التفتيش على 47 منشأة يعمل بها 50 طفلا ، وأسفر عن تحرير محضر لمنشآت مخالفة .
 
وفي مجال التفتيش على المنشآت للتأكد تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، تابعت المديرية التفتيش على 147 منشأة يعمل بها 6937 عاملاً من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية التفتيش العمالي.
 
 

القوى العاملة

مديرية القوى العاملة باسيوط

العمالة غير المنتظمة

المحاكم العمالية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

القوى العاملة: بدء مقابلات ملتقى التوظيف لـ225 شاباً وفتاة للعمل ببورسعيد

الجمعة، 11 فبراير 2022 10:01 ص

القوى العاملة: تعيين 24 شابًا والتفتيش على 131 منشأة بشمال سيناء

الجمعة، 11 فبراير 2022 09:31 ص

القوى العاملة: استرداد 7.5 مليون ليرة لبنانية لـ5 عمال مصريين فى بيروت

الخميس، 10 فبراير 2022 12:49 م

القوى العاملة تعلن تعيين 503 شباب والتفتيش على 236 منشأة فى الفيوم

الخميس، 10 فبراير 2022 12:43 م

القوى العاملة: بدء التدريب المجانى على مهن التفصيل والسباكة بالوحدة المتنقلة بالدقهلية

الأربعاء، 09 فبراير 2022 10:55 ص

القوى العاملة: تعيين 1860 شابا وصرف 395 ألف جنيه للعمالة غير المنتظمة بالبحيرة

الأربعاء، 09 فبراير 2022 10:43 ص



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة