اليوم السابع
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القبض على عاطلين لاتهامهما بقتل شخص اعترض على سرقتهما له بالإكراه في بنها

السبت، 12 فبراير 2022 01:30 م
القبض على عاطلين لاتهامهما بقتل شخص اعترض على سرقتهما له بالإكراه في بنها جثة - أرشيفية
القليوبية إبراهيم سالم

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تمكنت أجهزة الأمن بالقليوبية، من ضبط عاطلين كونا فيما بينهما تشكيلا عصابيا لسرقة المواطنين بالإكراه على الطرق العامة في مدينة بنها، حيث قاما بطعن شخص حتى الموت اعترضهما لعدم سرقته بالإكراه، وتم نقل الجثة إلى المستشفى، وألقى القبض على المتهمين وبحوزتهما مطواة وسكين واعترفا بارتكاب الواقعة وتولت النيابة التحقيق.
 
تلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور مركز شرطة بنها، بورود إشارة من المستشفى بوصول أحد الأشخاص متوفى إثر عدة طعنات متفرقة بالجسم.
 
 وعلي الفور انتقلت قوة أمنية وتبين أن المتوفى من محافظة أسيوط، وتوصلت التحريات إلى أن وراء ارتكاب الواقعة شخصين لأحدهما معلومات جنائية، وفى أحد الأكمنة ألقى القبض عليهما وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة حيث اتفقا فيما بينهما على سرقة متعلقات المواطنين تحت تهديد السلاح واقتسام متحصلات السرقة.
 
فقاما بالتوجه إلى مكان العثور على المجنى عليه وبحوزتهما "مطواة وسكين" ولدى مشاهدتهما للمجنى عليه عقب نزوله من إحدى سيارات الأجرة وسيره مترجلًا، قاما بإستيقافه وتهديده لسرقة متعلقاته باستخدام الأسلحة البيضاء التي كانت بحوزتهما، وحال مقاومته لهما تعديا عليه فأحدثا إصابته التي أودت بحياته، واستوليا منه على هاتفه المحمول ومبلغ مالى وقيامهما بالتصرف فـى الهاتف المستولى عليه بالبيع لعميلهما "سيئ النية" بائع فاكهة وتم ضبطه.
 
وأرشد المتهمان عن الأداتين المُستخدمتين في ارتكاب الواقعة واعترفا بإنفاقهما المبلغ المالى على متطلباتهما الشخصية وأمكن ضبط الأخير وبحوزته الهاتف المحمول المستولى عليه وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.

اخبار القليوبية

أمن القليوبية

جريمة قتل

بنها

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