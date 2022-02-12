القبض على ربة منزل بتهمة قتل طفلتها في قنا

قنا صابر سعيد

تمكنت الأجهزة الأمنية بقنا، من ضبط ربة منزل وشخص آخر، بتهمة قتل طفلة بجزيرة العبل في مركز الوقف شمال قنا.

وكانت الأجهزة الأمنية بقنا، قد عثرت على جثة طفلة مخنوقة داخل منزلها بجزيرة العبل في مركز الوقف بقنا .

تلقى اللواء مسعد أبو سكين، مدير أمن قنا، إخطارا يفيد العثور على جثة فاطمة. م، 3 أعوام، مخنوقة داخل منزلها بالوقف.

وكشفت التحريات الأولية، أن المتهمة في الواقعة والدة الطفلة، تخلصت منها خنقا للهروب من واقعة شرف مع آخر كان يتردد على منزلها.

وفى سياق آخر كانت قد عثرت الأجهزة الأمنية بقنا على جثة طفل مجهول رضيع مجهول الهوية في مركز قفط جنوب قنا بعد مشاهدته من قبل الأهالي وتم نقله إلى المستشفى.