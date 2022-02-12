اليوم السابع
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السبت، 12 فبراير 2022 01:06 ص
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القبض على المتهم بقتل موظف شركة والاستيلاء على 770 ألف جنيه في الجيزة

السبت، 12 فبراير 2022 01:05 ص
القبض على المتهم بقتل موظف شركة والاستيلاء على 770 ألف جنيه في الجيزة كلابش، ارشيفية
كتب بهجت أبو ضيف - كريم صبحى

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ألقى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة القبض على المتهم بقتل موظف بإحدى الشركات، بإطلاق النار عليه والاستيلاء على مبلغ 770 ألف جنيه مرتبات العاملين بالشركة وتبين أن المتهم موظف سابقة بذات الشركة، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد مقتل موظف بإحدى الشركات بمنطقة الواحات، حيث تم العثور عليه مقتولا بجوار سيارته وتبين اختفاء مبلغ 770 ألف جنيه كانت بحوزته مرتبات خاصة بموظفى الشركة

بإجراء التحريات تبين أن المجنى عليه كان متجها لتسليم مرتبات الموظفين وطارده شخص يستقل سيارة ملاكى أطلق النار عليه واستولى على المبلغ المالى وفر هاربا

تمكن رجال المباحث من تحديد هوية المتهم، وتبين أنه موظف سابق بالشركة وبإعداد كمين للمتهم تمكن رجال المباحث من القبض عليه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، فتم إحالته إلى النيابة للتحقيق


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