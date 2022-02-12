كتب محمد جمال

انطلقت اليوم /السبت/ عملية أمنية مشتركة لتمشيط وتفتيش شمالي مدينة سامراء بمحافظة صلاح الدين العراقية، وذكرت قناة (السومرية نيوز) العراقية أن قوات مشتركة نفذت اليوم عملية مسح وتفتيش مناطق حويجة جلوب وأم الفحم في مدينة سامراء وذلك بهدف تعزيز أمنها واستقرارها.

يذكرأن، أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية العراقية أمس، مقتل احد الارهابيين فى جبل قره جوج بمحافظة نينوى.

وقالت المديرية - فى بيان - إنه استنادا إلى معلومات دقيقة لشعبة الاستخبارات قامت قوات الأمن باستطلاع سفح جبل قره جوغ وتم ملاحظة احد الارهابيين وتمكنت القوات الامنية من قتله.

وأوضحت المديرية أن الارهابى كان يرتدى حزاما ناسفا فى أسفل سفح جبل قره جوغ بمحافظة نينوى.

وكانت الاستخبارات العسكرية العراقية أعلنت فى وقت سابق القبض على "إرهابي" فى محافظة صلاح الدين ينقل الطعام والهواتف فى جبل قره جوغ بمحافظة نينوى شمالى البلاد.