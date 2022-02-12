اليوم السابع
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العراق يطلب من مواطنيه مغادرة الأراضى الأوكرانية

السبت، 12 فبراير 2022 01:46 م
العراق يطلب من مواطنيه مغادرة الأراضى الأوكرانية فؤاد حسين وزير الخارجية العراقى
بغداد أ ش أ

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طالبت وزارة الخارجية العراقية، اليوم السبت، المواطنين العراقين بمغادرة الأراضى الأوكرانية.

وذكرت الوزارة - فى بيان نقلته وكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم السبت - أنه "حرصا من وزارة الخارجيّة على أمنِ وسلامة أبناء الجاليةِ العراقيةِ فى أوكرانيا ونتيجةً للظروف الاستثنائيّة هناك، تحثُّ الوزارة الجالية على مغادرة الأراضى الأوكرانيّة وعدم سفر المواطنين إليها توخيّاً للسلامة".

ودعت الوزارة موظفى السفارة العراقية فى كييف إلى التمتع بالإجازةِ السنويةِ بشكلٍ يكفل سلامة أفراد البعثة.

 


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