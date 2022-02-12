السيطرة على حريق اشتعل بشقة سكنية دون إصابات في الجيزة

كتب عبد الرحمن سيد

نشب حريق بشقة سكنية بالجيزة، وتمكن رجال الحماية المدنية من محاصرة الحريق وإخماده دون إصابات، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد نشوب حريق بشقة سكنية، دفع اللواء جابر بهاء مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بـ3 سيارات إطفاء بقيادة نائبه اللواء علاء السعيد واللواء علاء خلوصي تنسيقا مع اللواء سامح الحميلي مدير قطاع الغرب.

وتمكن رجال الحماية المدنية من محاصرة الحريق وإخماده دون إصابات، وتبين أن الحريق اشتعل بشقة سكنية، مما أسفر عن خسائر بمحتوياتها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.