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السيطرة على تسرب غاز بعقار سكنى فى إمبابة دون إصابات

السبت، 12 فبراير 2022 02:46 م
السيطرة على تسرب غاز بعقار سكنى فى إمبابة دون إصابات قوة أمنية - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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شهد عقار سكني بمنطقة إمبابة، تسربا للغاز، وتم إبلاغ شرطة النجدة، حيث تم إغلاق المحبس الرئيسي وإصلاح مصدر التسرب، دون إصابات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا من الأهالي بانتشار رائحة الغاز بمنطقة أرض عزيز عزت دائرة قسم شرطة إمبابة.

أخطرت النجدة عمليات الحماية المدنية وطوارئ الغاز تنسيقا مع حي الشمال، وتبين حدوث تسرب غاز مصدره "البلوك رقم 57" بالشارع المشار إليه.

أغلق مسؤولو شركة الغاز المحبس الرئيسي المغذي للمنطقة حتى تم إصلاحه دون خطورة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.

 


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