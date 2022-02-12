السفينة CMIPOL CHANGAN تغادر سفاجا بحمولة 32 ألف طن فوسفات إلى ماليزيا

البحر الأحمر- عماد عرفة

أعلنت الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر، عن تداول 32865 طن بضائع عامة ومتنوعة، و322 شاحنة و17 سيارة ملاكي، حيث شملت حركة الصادرات تداول 561 طن بضائع عامة ومتنوعة 124 شاحنة و2 ملاكي وتصدير 31800 طن فوسفات.

وشملت حركة الواردات تداول 504 أطنان بضائع عامة ومتنوعة 198 شاحنة و15 ملاكى ومتواجد 12 سفن على ارصفة الموانئ، حيث استقبل ميناء سفاجا السفينة دليلة بحمولة 74 شاحنة و13 ملاكى والسفينة الحرية بحمولة 74 شاحنة، وتم مغادرة السفينة أمل بحمولة 99 و2 ملاكى.

كما غادرت السفينة CMIPOL CHANGAN بحمولة 31800 طن فوسفات تصدير إلى ماليزيا، كذلك استقبل ميناء نويبع السفينة عمان والسفينة بريدج ومغادرة السفينة عمان حيث تم استقبال 50 شاحنة بحمولة 504 طن بضائع عامة و 2 ملاكي، وتصدير 25 شاحنة بحمولة 561 طن بضائع عامة .