السعودية تُمدد صلاحية تأشيرات الخروج النهائى للمقيمين من المغرب حتى 14 فبراير

بدأت المديرية العامة السعودية للجوازات، بتمديد صلاحية تأشيرات الخروج النهائى التى تنتهى فى الفترة من 9 ديسمبر 2021 وحتى الـ 7 من فبراير الجارى للمقيمين من الجنسية المغربية ليكون التمديد حتى يوم 14 من الشهر الحالى.

وأوضحت وكالة أنباء السعودية (واس)، أن التمديد يأتى إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وفى إطار الجهود المتواصلة التى تتخذها حكومة المملكة للتعامل مع آثار وتبعات الجائحة العالمية (كوفيد-19)، مشيرة إلى أن التمديد سيتم آليًا بالتعاون مع مركز المعلومات الوطنى دون الحاجة إلى مراجعة مقار إدارات الجوازات أو مراجعة بعثات المملكة فى الخارج.

يذكر أن، أطلقت الخطوط السعودية رحلاتها المباشرة والمنتظمة بين المملكة وجمهورية أوغندا، وذلك على متن أول رحلة من مطار الملك خالد الدولى إلى مطار إنتيبى الدولى، وذلك خلال الحفل الذى أقيم بصالة الفرسان بمطار الملك خالد الدولى بالرياض، بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية أوغندا جمال محمد المدنى وسفير أوغندا لدى المملكة إسحاق بيروما سيبوليم، بحسب "واس".

ويأتى تدشين رحلات الخطوط السعودية إلى العاصمة الأوغندية ضمن إستراتيجية "السعودية" لتعزيز قدرتها التنافسية، بوصفها ناقلاً جوياً عالمياً يربط بين معظم الوجهات العالمية التى يرتفع عليها الطلب، للسفر بين هذه الوجهات من المملكة وإليها.

وتحدد "السعودية" أولوية مساراتها استناداً إلى دراسات السوق الدقيقة، والدراسات التشغيلية التى تستكشف أساليب تعظيم الفوائد التى توفرها الطائرات الجديدة، التى تنضم بشكل مستمر إلى أسطول "السعودية".