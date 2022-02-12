السجن 7 سنوات لعامل وصاحب كافتيريا تاجرا في المواد المخدرة بكفر الشيخ

كفر الشيخ- محمد سليمان

قضت محكمة جنايات كفر الشيخ "الدائرة الثانية"، برئاسة المستشار شريف محمد قورة، رئيس المحكمة والدائرة، وعضوية المستشارين مدحت عبدالرؤف شرف، وأمير جورجي المطيعي، وسكرتارية محمد عبدالوهاب أبوطالب، وبحضور محمد هشام حلمي وكيل النيابة، اليوم السبت، حضوريًا، بمعاقبة عامل، وصاحب كافيتريا بالسجن المشدد 7 أعوام، عما أسند إليهما بالاتجار في جوهر الهيروين المخدر، وتغريم كل واحد منهما مبلغ 100 ألف جنيه، ومصادرة المخدر.



وذلك في أحداث القضية رقم 17867 لسنة 2021 جنايات مركز شرطة كفر الشيخ، والمقيدة برقم 3655 لسنة 2021 كلي كفر الشيخ.



وكان المستشار سعود محمد نجيب، المحامي العام لنيابة كفر الشيخ الكلية أحال كل من "حسام.م.ص.ع.ع"، 25 عامًا، عامل، و"طاهر.ي.ع.ب.م"، 28 عامًا، صاحب كافيتريا، ويقيمان بقرية القرضا، التابعة لمركز كفر الشيخ، إلى محكمة جنايات كفر الشيخ، لأنهما في يوم 11 نوفمبر 2021، بدائرة مركز شرطة كفر الشيخ، حازا وأحرز جوهر الهيروين المخدر بغرض الاتجار.



كما وجه لهما إحرازها وحيازتهما بغير ترخيص سلاح ناري غير مششخن "بندقية خرطوش"، وذخائر عبارة عن 5 طلقات تستعمل على السلاح الناري، وسلاح أبيض "خنجر" بدون ترخيص.