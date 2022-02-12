السجن المشدد 7 سنوات لفطاطرى تعدى على زوجته بالضرب حتى وفاتها في القليوبية

القليوبية إبراهيم سالم

قضت محكمة جنايات بنها بالقليوبية، الدائرة التاسعة، برئاسة المستشار شعبان عبد المنصف تعيلب، وعضوية المستشارين أمير عادل رمزى، والمستشار محمد حسن خطاب، وأمانة سر كمال حلمى جاويش، وعيد عبد الصادق عويس، بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات، لفطاطرى وحلواني، مقيم دائرة مركز شرطة شبين القناطر، لقيامه بالتعدى بالضرب على زوجته وإحداث إصابتها التي أودت بحياتها.

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 17472 لسنة 2020 جنايات مركز شبين القناطر، والمقيدة برقم 3064 لسنة 2020 كلى شمال بنها، أن المتهم ضرب المجنى عليها "نحمده ع م"، زوجته، ربة منزل، عمدا مع سبق الإصرار، بأن تعدى عليها بالضرب بالأيدى واللكمات علي وجهها وأمسك برأسها ورطمه بالحائط أكثر من مرة وألقاها من علي درج سلم منزله، وذلك بسبب خلافات زوجية بينهما، فأحدث إصابتها الموصوفة بتقرير الطب الشرعي ولم يقصد من ذلك قتلها ولكن أفضى إلى موتها علي النحو المبين بالتحقيقات.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، تلقت بلاغا بوفاة ربة منزل خلال مشاجرة نشبت بينها وبين زوجها بسبب خلافات زوجية، قام علي إثرها بالتعدى عليها بالضرب بتسديد لكمات علي وجهها ورطم بدراستها بالحائط وإلقائها من علي سلم المنزل وأحدث إصابتها التي أدت لوفاتها.

علي الفور جرى إخطار مدير أمن القليوبية، وتشكل فريق بحثى، وبالمعاينة والفحص تبين حدث مشاجرة بين "خالد م س"، 44 سنة، فطاطرى وحلواني، وزوجته بسبب خلافات زوجية بينهما، فقام بالتعدى عليها بالضرب بالأيدى واللكمات علي وجهها وأمسك برأسها ورحمه بالحائط أكثر من مرة وألقاها من علي درج سلم منزله، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، وأمرت بحبس المتهم علي ذمة التحقيقات إلي أن أحالته للمحاكمة الجنائية فأصدرت المحكمة حكمها السابق.