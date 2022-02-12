اليوم السابع
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السجن المؤبد لعاطل متهم بالاتجار في الهيروين وحيازة بندقية آلية بقليوب

السبت، 12 فبراير 2022 01:38 م
السجن المؤبد لعاطل متهم بالاتجار في الهيروين وحيازة بندقية آلية بقليوب محكمة - أرشيفية
القليوبية إبراهيم سالم

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قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الخامسة، برئاسة المستشار محمد رشاد عبد الرحمن ياسين رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين تامر عادل حجازى، ومحمود محمد بريرى، وأمانة سر رضا فتحي جاب الله، بالسجن المؤبد لعاطل لإتجاره بمخدر الهيروين حيث ضبط بحوزته كمية كبيرة للمخدر وسلاح نارى "بندقية ألية"، بدائرة مركز شرطة قليوب.
 
وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 10892 لسنة 2021 جنايات مركز قليوب، والمقيدة برقم 3743 لسنة 2021 كلى جنوب بنها، أن المتهم "مسعد م ع"، 42 سنة، عاطل، مقيم دائرة مركز شرطة قليوب، حاز بقصد الاتجار مخدر الهيروين، بدائرة مركز شرطة قليوب، حيث ضبط بحوزته 3 كيلو جرام لمخدر الهيروين قبل ترويجها علي عملائه بدائرة المركز.
 
وكانت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بمديرية أمن القليوبية، تمكنت من ضبط عاطل مقيم دائرة مركز شرطة قليوب، خلال قيامه بالإتجار بالمواد المخدرة "الهيروين"، بدائرة مركز شرطة قليوب، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، والتي أمرت باستمرار حبسهم علي ذمة التحقيقات، وإرسال عينة من المخدر المضبوط للمعمل الجنائي لفحصها وبالفعل ورد التقرير بأنها لمخدر الحشيش، فأحالته النيابة للمحاكمة الجنائية فأصدرت المحكمة حكمها السابق.

اخبار القليوبية

جنايات شبرا الخيمة

محكمة جنايات شبرا الخيمة

السجن المؤبد

الإتجار بالمخدرات

الهيروين

مركز قليوب

أمن القليوبية

مديرية أمن القليوبية

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