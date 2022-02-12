الرئيس السيسي يستقبل وزيرة خارجية ألمانيا.. صور

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم أنالينا بيربوك وزيرة خارجية جمهورية ألمانيا الاتحادية، وذلك بحضور سامح شكرى وزير الخارجية، بالإضافة إلى السفير فرانك هارتمان السفير الألمانى بالقاهرة.

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن وزيرة خارجية المانيا تؤكد تقدير بلادها للدور الأخلاقى والإنسانى التى تقوم به مصر من خلال استضافة ملايين اللاجئين وإدماجهم فى المجتمع وتوفير كافة الحقوق الأساسية لهم، بالإضافة إلى النجاح الكبير لمصر تحت قيادة الرئيس فى ترسيخ مبادئ حرية العبادة والتسامح الدينى وقبول الآخر، مما جعل مصر مثلًا أعلى ونموذجًا يحتذى إقليميًا ودوليًا.