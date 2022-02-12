"الدعم الدولية" تحث السلطات اللبنانية على تخصيص موارد مالية لإجراء الانتخابات

أ ش أ

حثت مجموعة الدعم الدولية من أجل لبنان الجهات المعنية على تخصيص الموارد المالية اللازمة لإجراء الانتخابات داخل لبنان وفى الخارج، وتمكين وزارة الداخلية والبلديات ولجنة الإشراف على الانتخابات من تأدية وظائفها بالكامل وضمان تنظيم إجراءات تصويت المغتربين فى الوقت المناسب.

جاء ذلك فى بيان للمجموعة اليوم عقب اجتماع لها فى بيروت لمراجعة الاستعدادات للانتخابات النيابية القادمة فى لبنان، حيث تضم المجموعة فى عضويتها الأمم المتحدة وحكومات الصين وفرنسا وألمانيا وإيطاليا والاتحاد الروسى والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الامريكية مع الاتحاد الأوروبى وجامعة الدول العربية.

ودعت مجموعة الدعم الدولية من أجل لبنان مجددا لإجراء انتخابات حرة ونزيهة وشفافة وشاملة فى موعدها المحدد فى 15 مايو المقبل، موضحة أنها تلاحظ أنه رغم التزام المجتمع الدولى الراسخ بدعم العملية الانتخابية فى لبنان وتقديمه دعما ماليا وماديا وتقنيا وسياسيا كبيرا لهذه العملية، فإن الانتخابات هى أولا وقبل كل شيء حق للشعب اللبنانى وجزء من تطلعاته، كما أنها مسؤولية سيادية يجب على السلطات اللبنانية الوفاء بها.

كما حثت مجموعة الدعم الدولية على الإسراع بالأعمال التحضيرية احتراما للإطار القانونى النافذ والمهل الدستورية، حيث باتت الانتخابات على بعد ثلاثة أشهر فقط، داعية السلطات إلى سرعة توفير كافة الموارد اللازمة وتكثيف الاستعدادات الفنية والإدارية لضمان سير العملية الانتخابية على نحو سليم وفى موعدها المحدد.

ودعت مجموعة الدعم الدولية كافة الأطراف السياسية إلى الانخراط بشكل مسؤول وبنَاء فى العملية الانتخابية والحفاظ على الهدوء والالتزام بإجراء انتخابات سلمية لصالح البلد وجميع اللبنانيين. كما دعت المجموعة كافة الفاعلين الـسياسيين إلى اتخاذ كل الخطوات اللازمة لتشجيع وتأكيد تضمين مرشحات فى قوائمهم الانتخابية وتعزيز التمثيل السياسى للمرأة ومشاركتها فى جميع المجالات.

وأكدت مجموعة الدعم الدولية على استمرارها بالوقوف إلى جانب لبنان وشعبه.

جدير بالذكر أن مجموعة الدعم الدولية من أجل لبنان تم اطلاقها فى سبتمبر عام 2013 من قبل أمين عام الأمم المتحدة والرئيس اللبنانى السابق ميشال سليمان من أجل حشد الدعم والمساعدة لاستقرار لبنان وسيادته ومؤسسات دولته.