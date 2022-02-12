اليوم السابع
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السبت، 12 فبراير 2022 06:05 م
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التموين: استلام مليونين و635 ألف طن قصب من المزارعين وإنتاج 266 ألف طن سكر

السبت، 12 فبراير 2022 05:00 م
التموين: استلام مليونين و635 ألف طن قصب من المزارعين وإنتاج 266 ألف طن سكر قصب السكر ـ ارشيفية
كتب ـ مدحت وهبة

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تستمر وزارة التموين والتجارة الداخلية في استلام قصب السكر من المزارعين من خلال مصانع شركة السكر للصناعات التكاملية إحدى شركات القابضة الغذائية، حيث أعلنت الوزارة أنه تم استلام 2 مليون و635 ألف طن قصب، وتم إنتاج ما يقرب 266 ألف طن سكر حتى الآن.

ونجحت وزارة التموين والتجارة الداخلية بقيادة الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، فى توفير كافة السلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن طوال فترة كورونا تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بتأمين مخزون استراتيجي في البلاد لكافة السلع، مما أدى إلى عدم حدوث أزمة طوال الأشهر الماضية، حيث يتم طرح السلع والمنتجات بالمجمعات الاستهلاكية بأسعار أقل من مثيلاتها فى الأسواق الأخرى

وتوفر وزارة التموين والتجارة الداخلية كافة المنتجات الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع شركات الجملة بالمحافظات المختلفة، لطرح اللحوم الطازجة والمجمدة والمبردة للمواطنين بأسعار مخفضة تتراوح من 20 إلى 25%، في إطار حرص الدكتور على المصيلحىُ وزير التموين والتجارة الداخلية على تخفيف العبء عن المواطنين، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية

 


التموين

قصب السكر

السكر المحلى

مخزون السكر

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