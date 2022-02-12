وحثت الوزارة - في بيان نقله راديو "براغ الدولي" في نشرتهالناطقة بالإنجليزية - رعاياها المتواجدين في أوكرانيا بمغادرة البلاد.



وقررت الوزارة إجلاء عائلات الدبلوماسيين من أوكرانيا، ومع ذلك، فإن السفارة التشيكية في كييف ستواصل العمل في الوقت الحالي.



تجدر الإشارة إلى أن الولايات المتحدة وبريطانيا حثتا رعاياهما على الإجلاء من أوكرانيا في ظل مخاوف من غزو روسي محتمل لأوكرانيا قد يحدث "في أي وقت"، وحذت حذوهما دول أخرى.



من جهته، أكد البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي "جو بايدن" ونظيره الروسي "فلاديمير بوتين" سيناقشان الأزمة هاتفيا في وقت لاحق اليوم، يأتي هذا في الوقت الذي تستعد فيه واشنطن لإرسال 3000 جندي إضافي إلى بولندا لينضموا إلى 1700 جندي أخر متواجدين بالفعل هناك.