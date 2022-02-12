اليوم السابع
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"التدخل السريع" بالغربية ينقذ مواطنا تخلى عنه أولاده ويودعه دار رعاية المسنين

السبت، 12 فبراير 2022 07:46 م
"التدخل السريع" بالغربية ينقذ مواطنا تخلى عنه أولاده ويودعه دار رعاية المسنين إنقاذ مواطن بلا مأوى بطنطا
الغربية - عادل ضرة

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تمكن فريق التدخل السريع بمديرية التضامن الاجتماعي بالغربية برئاسة الدكتور خالد ابو المجد رئيس الفريق من إنقاذ مواطن بلا مأوى وإيداعه إحدى دور رعاية المسنين بطنطا، بعد أن تخلى عنه أولاده، حيث تلقت أمانى خالد النادرى وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالغربية، شكوى تشير إلى وجود مواطن بلا مأوى بشارع الحكمة بطنطا.

وانتقل فريق التدخل السريع لمكان تواجده وتبين أنه من مواليد 1961 ومصاب بشلل باليد اليسرى والقدم اليسرى، وأنه مطلق وله أبناء لا يتابعوة وكان يقيم مع شقيقته إلى أن رفض ابنها إقامة خالة معهم بالمنزل.

 

واتضح للفريق من الجيران أن الأخت مريضة بداء الفيل ووفر الجيران غرفة له وهناك تقصير فى مراعاته، وتم إدخاله دار رعاية المسنين بطنطا بعد التأكد من عدم إصابته بفيروس كورونا.


محافظة الغربية

تضامن الغربية

انقاذ مواطن بلا مأوى بطنطا

طنطا

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