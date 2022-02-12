التحالف العربى يعلن البدء فى تنفيذ عملية عسكرية جديدة بصنعاء

أعلن التحالف العربى، عن بدء تنفيذ عملية عسكرية بصنعاء، لافتا إلى أن هذه العملية تأتى "استجابة للتهديدات".،
#عاجل#التحالف: بدء تنفيذ عملية عسكرية بصنعاء استجابة للتهديدات.#واس_عام— واس العام (@SPAregions) February 11, 2022
وكان التحالف قد أعلن عن تنفيذ 16 عملية استهداف ضد جماعة "أنصار الله" الحوثية فى مدينتى حجة وصعدة باليمن خلال 24 ساعة الماضية.
وقال التحالف - فى بيان عسكرى مقتضب أوردته قناة السعودية الإخبارية - إنه تم تنفيذ عمليات عسكرية جوية استهدفت مواقع وتجمعات الحوثيين فى محافظتى حجة وصعدة.
وأشار إلى أن عمليات الاستهداف أسفرت عن تدمير 13 آلية عسكرية للحوثيين بالإضافة إلى خسائر بشرية فادحة تتكبدها الحوثيين.
وتدور معارك طاحنة بين القوات الحكومية وت الحوثيين فى جبهات مختلفة بمحافظتى حجة وصعدة للأسبوع الثانى على التوالى وسط تقدم ميدانى لقوات الجيش وتراجع كبير فى حجة وصعدة.
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