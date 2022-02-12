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التحالف العربى يعلن البدء فى تنفيذ عملية عسكرية جديدة بصنعاء

السبت، 12 فبراير 2022 09:31 ص
التحالف العربى يعلن البدء فى تنفيذ عملية عسكرية جديدة بصنعاء عناصر من الجيش اليمنى
كتب ـ وكالات

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أعلن التحالف العربى، عن بدء تنفيذ عملية عسكرية بصنعاء، لافتا إلى أن هذه العملية تأتى "استجابة للتهديدات".، 

وكان التحالف قد أعلن عن تنفيذ 16 عملية استهداف ضد جماعة "أنصار الله" الحوثية فى مدينتى حجة وصعدة باليمن خلال 24 ساعة الماضية.

وقال التحالف - فى بيان عسكرى مقتضب أوردته قناة السعودية الإخبارية - إنه تم تنفيذ عمليات عسكرية جوية استهدفت مواقع وتجمعات الحوثيين فى محافظتى حجة وصعدة.

 

وأشار إلى أن عمليات الاستهداف أسفرت عن تدمير 13 آلية عسكرية للحوثيين بالإضافة إلى خسائر بشرية فادحة تتكبدها الحوثيين.

 

وتدور معارك طاحنة بين القوات الحكومية وت الحوثيين فى جبهات مختلفة بمحافظتى حجة وصعدة للأسبوع الثانى على التوالى وسط تقدم ميدانى لقوات الجيش وتراجع كبير فى حجة وصعدة.

 

 

 


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